Ультраправый пророссийский румынский политик Калин Георгеску обвинил украинских политиков в полномасштабном вторжении РФ, а президента Владимира Зеленского назвал "полудиктатором".
Главные тезисы
- Румынский политик Калин Георгеску обвинил украинских политиков, включая Зеленского, в полномасштабном вторжении России и разжигании конфликта.
- Георгеску назвал Зеленского "полудиктатором" и выразил озабоченность коррупцией и фальшивым поведением политиков в Киеве.
- Георгеску также утверждает о существовании "румынских территорий в Украине".
Георгеску обвинил Зеленского в "разжигании войны"
Георгеску заявил, что испытывает "проблемы с поведением" Зеленского.
Также он обвинил политиков в Киеве в "разжигании конфликта", несмотря на то, что нелегитимный президент России Владимир Путин начал полномасштабную войну. По словам Георгеску, такой "конфликт" привел к "дестабилизации европейской экономики".
В то же время кандидат в президенты Румынии упомянул о реакции МИД Украины на его предварительное заявление о "вымышленном государстве" и заговорил о "румынских территориях в Украине".
Я рад видеть бурную реакцию украинского МИДа, потому что это означает, что дипломаты в Киеве также почувствовали, как звучит заявление, создающее национальное разочарование. Это то же, что испытывают десятки тысяч румын в Украине, учителя, семьи и все вместе, когда видят, что они тоже не получают большого уважения к языку и истории румынского народа, народу, открывшему свои объятия и сердца волнам украинских беженцев.
Георгеску размечтался "отхватить" часть территории Украины
Ультраправый пророссийский румынский политик Калин Георгеску назвал Украину "вымышленным государством", а ее раздел между соседними государствами неотвратим.
Об этом он сказал во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой.
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