Пророссийский румынский политик Георгеску набросился с обвинениями на Зеленского
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Пророссийский румынский политик Георгеску набросился с обвинениями на Зеленского

Георгеску
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Источник:  Digi24

Ультраправый пророссийский румынский политик Калин Георгеску обвинил украинских политиков в полномасштабном вторжении РФ, а президента Владимира Зеленского назвал "полудиктатором".

Главные тезисы

  • Румынский политик Калин Георгеску обвинил украинских политиков, включая Зеленского, в полномасштабном вторжении России и разжигании конфликта.
  • Георгеску назвал Зеленского "полудиктатором" и выразил озабоченность коррупцией и фальшивым поведением политиков в Киеве.
  • Георгеску также утверждает о существовании "румынских территорий в Украине".

Георгеску обвинил Зеленского в "разжигании войны"

Георгеску заявил, что испытывает "проблемы с поведением" Зеленского.

Я со всей эмпатией и уважением отношусь к украинскому народу. Мы открыли наши границы и двери наших жилищ для наших соседей. Однако у меня есть проблема с коррупцией и фальшивым отношением политиков, в том числе в Киеве… У меня также есть проблема с полудиктаторами, которые ставят собственные интересы и интересы представляемой ими группы выше национальных интересов. Поэтому я спрашиваю: почему господин Зеленский, как и господин Иоганнис, не допускает свободных выборов? Сколько раз господин Зеленский просил о диалоге, прежде чем просить оружие? Ни разу.

Калин Георгеску

Калин Георгеску

Румынский политик

Также он обвинил политиков в Киеве в "разжигании конфликта", несмотря на то, что нелегитимный президент России Владимир Путин начал полномасштабную войну. По словам Георгеску, такой "конфликт" привел к "дестабилизации европейской экономики".

В то же время кандидат в президенты Румынии упомянул о реакции МИД Украины на его предварительное заявление о "вымышленном государстве" и заговорил о "румынских территориях в Украине".

Я рад видеть бурную реакцию украинского МИДа, потому что это означает, что дипломаты в Киеве также почувствовали, как звучит заявление, создающее национальное разочарование. Это то же, что испытывают десятки тысяч румын в Украине, учителя, семьи и все вместе, когда видят, что они тоже не получают большого уважения к языку и истории румынского народа, народу, открывшему свои объятия и сердца волнам украинских беженцев.

Георгеску размечтался "отхватить" часть территории Украины

Ультраправый пророссийский румынский политик Калин Георгеску назвал Украину "вымышленным государством", а ее раздел между соседними государствами неотвратим.

Об этом он сказал во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой.

Мир меняется. Границы будут меняться. Более того, если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина — интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш — правильно? От прежнего... как оно называлось... Закарпатье! Есть еще венгры... Львов, который останется с поляками, и Малороссия...

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