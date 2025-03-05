Допомагали проросійському політику Джорджеску. Румунія депортує двох дипломатів РФ

Румунська влада оголосила військового аташе Росії в Бухаресті Олександра Чуприну та його заступника Євгенія Ігнатьєва персонами нон грата. Імʼя останнього фігурує в в одному з розслідувань, повʼязаних з екскандидатом у президенти Келіном Джорджеску.
Головні тези:
- Румунія депортує двох дипломатів РФ за порушення положень дипломатичних відносин.
- Євгеній Ігнатьєв, один із депортованих, фігурує у розслідуванні щодо підтримки радикальних націоналістичних ідей в країні.
Румунія депортує двох російських дипломатів
За інформацією МЗС, дипломати порушували положення Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року. Російській стороні про це заявили під час виклику тимчасового повіреного у справах РФ у Бухаресті до румунського МЗС.
Цей рух, відомий також як «Легіон Архангела Михаїла», виступав за радикальний націоналізм, антисемітизм, культ насильства та авторитарне правління. У сучасній Румунії прославлення або виправдання Залізної гвардії та її ідеології заборонено законом, оскільки цей рух був причетний до політичного терору, вбивств і антисемітських погромів.
В одному із записів чути, що Мотоку телефонує до російського посольства та просить зʼєднати його з полковником Ігнатьєвим.
Самого Джорджеску звинуватили в підбурюванні до антиконституційної діяльності, поширенні неправдивої інформації, створенні фашистської організації, прославлянні людей, обвинувачених у геноцидах та воєнних злочинах і створенні антисемітської спільноти. Його затримали 26 лютого.
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