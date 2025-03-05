Допомагали проросійському політику Джорджеску. Румунія депортує двох дипломатів РФ

Румунська влада оголосила військового аташе Росії в Бухаресті Олександра Чуприну та його заступника Євгенія Ігнатьєва персонами нон грата. Імʼя останнього фігурує в в одному з розслідувань, повʼязаних з екскандидатом у президенти Келіном Джорджеску.

Румунія депортує двох російських дипломатів

За інформацією МЗС, дипломати порушували положення Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року. Російській стороні про це заявили під час виклику тимчасового повіреного у справах РФ у Бухаресті до румунського МЗС.

Ім’я Євгенія Ігнатьєва випливло у справі Маріана Мотоку — прихильника Каліна Георгеcку, якого підозрюють у пропаганді ідей і символіки Залізної гвардії. Поширити

Цей рух, відомий також як «Легіон Архангела Михаїла», виступав за радикальний націоналізм, антисемітизм, культ насильства та авторитарне правління. У сучасній Румунії прославлення або виправдання Залізної гвардії та її ідеології заборонено законом, оскільки цей рух був причетний до політичного терору, вбивств і антисемітських погромів.

В одному із записів чути, що Мотоку телефонує до російського посольства та просить зʼєднати його з полковником Ігнатьєвим.

Самого Джорджеску звинуватили в підбурюванні до антиконституційної діяльності, поширенні неправдивої інформації, створенні фашистської організації, прославлянні людей, обвинувачених у геноцидах та воєнних злочинах і створенні антисемітської спільноти. Його затримали 26 лютого.