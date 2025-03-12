Кремль обвинил Румынию в "презрении" демократических принципов из-за отстранения от выборов антизападного и пророссийского политика Калина Джорджеску. В Бухаресте ответили гневно.

Румыния раскритиковала РФ за вмешательство в выборы президента

Это попрание всех норм демократии в центре Европы, Румыния в таком случае пошла по поводу попрания демократии как таковой, — заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

Министерство иностранных дел Румынии сделало ответное ответное заявление, заметив, что государство-агрессор не имеет права давать "уроки демократии"

Заявление Дмитрия Пескова неприемлемо, но вписывается в систематические усилия Российской Федерации по манипуляции и вмешательству в демократические процессы в Румынии. Кремль видит, что терпит неудачу, и отсюда раздражение. В России почти 20 лет нет свободных выборов. Государство-агрессор не может извлекать уроки демократии. Поделиться

В румынском заявлении отмечается, что в самой России оппозиция не имеет доступа к институтам и законным процессам, при этом оппонентов "казнят в нескольких метрах от Кремля". (Вероятно, имеется в виду убийство известного политика Бориса Немцова, выступившего против оккупации Крыма и российской агрессии на востоке Украины и застреленного в центре Москвы в феврале 2015 года).