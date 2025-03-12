Кремль обвинил Румынию в "презрении" демократических принципов из-за отстранения от выборов антизападного и пророссийского политика Калина Джорджеску. В Бухаресте ответили гневно.
Главные тезисы
- Румыния обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.
- Конфликт свидетельствует о напряженных отношениях и различиях в политических интересах между Россией и Румынией.
Румыния раскритиковала РФ за вмешательство в выборы президента
Это попрание всех норм демократии в центре Европы, Румыния в таком случае пошла по поводу попрания демократии как таковой, — заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.
Министерство иностранных дел Румынии сделало ответное ответное заявление, заметив, что государство-агрессор не имеет права давать "уроки демократии"
В румынском заявлении отмечается, что в самой России оппозиция не имеет доступа к институтам и законным процессам, при этом оппонентов "казнят в нескольких метрах от Кремля". (Вероятно, имеется в виду убийство известного политика Бориса Немцова, выступившего против оккупации Крыма и российской агрессии на востоке Украины и застреленного в центре Москвы в феврале 2015 года).
Румыния уже прямо ответила на вмешательство извне, выслав тех, кто поддерживал связи с одной из парамилитарных группировок, происходящих из нацистской среды, связанных с кандидатом, пытавшимся свергнуть демократический конституционный порядок в Румынии.
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