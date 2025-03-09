Выборы президента Румынии. ЦИК признала недействительной регистрацию пророссийского политика Джорджеску

Центральная избирательная комиссия Румынии не зарегистрировала пророссийского политика Калина Джорджеску кандидатом на повторных выборах президента страны, которые пройдут в конце весны.
Главные тезисы
- ЦИК Румынии отменила регистрацию пророссийского политика Калина Джорджеску на повторных выборах президента из-за жалоб на его антидемократические высказывания.
- Решение ЦИК может быть оспорено в Конституционном суде Румынии, а Джорджеску может поддержать другой кандидат в избирательной кампании.
- Результаты первого тура президентских выборов в Румынии были аннулированы после обвинений в скоординированной онлайн-кампании со стороны России.
Джорджеску не дали баллотироваться в президенты Румынии
По словам представителя ЦИК, 9 марта регистрация Джорджеску была признана недействительной.
Отмечается, что румынское ведомство получило более 1 тыс. жалоб по кандидатуре Джорджеску, в основном связанных с его антидемократическими и экстремистскими высказываниями.
Решение ЦИК еще можно оспорить в Конституционном суде страны.
Напомним, 24 ноября прошлого года в первом туре президентских выборов в Румынии победил малоизвестный ультраправый пророссийский политик Келин Джорджеску.
Впоследствии Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов после обвинений в том, что Россия проводила скоординированную онлайн-кампанию для продвижения победившего в первом туре ультраправого кандидата.
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