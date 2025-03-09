Выборы президента Румынии. ЦИК признала недействительной регистрацию пророссийского политика Джорджеску

Центральная избирательная комиссия Румынии не зарегистрировала пророссийского политика Калина Джорджеску кандидатом на повторных выборах президента страны, которые пройдут в конце весны.

Джорджеску не дали баллотироваться в президенты Румынии

По словам представителя ЦИК, 9 марта регистрация Джорджеску была признана недействительной.

Отмечается, что румынское ведомство получило более 1 тыс. жалоб по кандидатуре Джорджеску, в основном связанных с его антидемократическими и экстремистскими высказываниями.

Решение ЦИК еще можно оспорить в Конституционном суде страны.

Сейчас неизвестно, поддержит ли Джорджеску кого-нибудь из других кандидатов, как, например, лидера крупнейшей ультраправой оппозиционной партии «AUR» Джорджа Симиона, который поддержал его после отмены президентских выборов в конце прошлого года. Поделиться

Напомним, 24 ноября прошлого года в первом туре президентских выборов в Румынии победил малоизвестный ультраправый пророссийский политик Келин Джорджеску.