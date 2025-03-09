Вибори президента Румунії. ЦВК визнала недійсною реєстрацію проросійського політика Джорджеску

Центральна виборча комісія Румунії не зареєструвала проросійського політика Каліна Джорджеску кандидатом на повторних виборах президента країни, які відбудуться наприкінці весни.

Джорджеску не дали балотуватися у президенти Румунії

За словами речника ЦВК, 9 березня реєстрацію Джорджеску було визнано недійсною.

Зазначається, що румунське відомство отримало понад 1 тис скарг щодо кандидатури Джорджеску, в основному пов’язаних з його антидемократичними та екстремістськими висловлюваннями.

Рішення ЦВК ще можна оскаржити в Конституційному суді країни.

Нині невідомо, чи підтримає Джорджеску когось із інших кандидатів, як, наприклад, лідера найбільшої ультраправої опозиційної партії «AUR» Джорджа Сіміона, який підтримав його після скасування президентських виборів наприкінці минулого року. Поширити

Нагадаємо, 24 листопада минулого року в першому турі президентських виборів у Румунії переміг маловідомий ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску.