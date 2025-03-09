Вибори президента Румунії. ЦВК визнала недійсною реєстрацію проросійського політика Джорджеску
Категорія
Політика
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Вибори президента Румунії. ЦВК визнала недійсною реєстрацію проросійського політика Джорджеску

Джорджеску
Джерело:  Bloomberg

Центральна виборча комісія Румунії не зареєструвала проросійського політика Каліна Джорджеску кандидатом на повторних виборах президента країни, які відбудуться наприкінці весни.

Головні тези:

  • Центральна виборча комісія Румунії не дозволила проросійському політику Каліну Джорджеску балотуватися на посаду президента у повторних виборах.
  • Причиною відхилення кандидатури було понад 1 тисяча скарг на антидемократичні та екстремістські висловлювання Джорджеску.
  • Рішення ЦВК можна оскаржити в Конституційному суді Румунії, а сам Джорджеску може підтримати інший кандидат у виборчій кампанії.

Джорджеску не дали балотуватися у президенти Румунії

За словами речника ЦВК, 9 березня реєстрацію Джорджеску було визнано недійсною.

Зазначається, що румунське відомство отримало понад 1 тис скарг щодо кандидатури Джорджеску, в основному пов’язаних з його антидемократичними та екстремістськими висловлюваннями.

Рішення ЦВК ще можна оскаржити в Конституційному суді країни.

Нині невідомо, чи підтримає Джорджеску когось із інших кандидатів, як, наприклад, лідера найбільшої ультраправої опозиційної партії «AUR» Джорджа Сіміона, який підтримав його після скасування президентських виборів наприкінці минулого року.

Нагадаємо, 24 листопада минулого року в першому турі президентських виборів у Румунії переміг маловідомий ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску.

Згодом Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

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