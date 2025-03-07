Проросійський політик Джорджеску знову розмріявся стати президентом Румунії

7 березня Калін Джорджеску, ультраправий проросійський лідер скасованих президентських виборів у Румунії, подав свою кандидатуру на повторне голосування у травні, попри сумніви, що йому буде дозволено балотуватися.
Головні тези:
- Проросійський політик Джорджеску подав документи на висунення своєї кандидатури на посаду президента Румунії.
- Йому доведеться пройти складний шлях, оскільки перебуває під кримінальним розслідуванням та може стати предметом оскарження вищим судом.
- Суд планує ухвалити рішення до 19 березня з приводу можливих оскаржень у разі затвердження кандидатури Джорджеску.
Джорджеску знову хоче балотуватися на пост президента Румунії
7 березня Джорджеску подав документи на висунення своєї кандидатури в Центральне виборче бюро, що є необхідним кроком перед повторними виборами.
Ми разом приймаємо адміністрацію Трампа-Венса за наші спільні цінності, а саме: мир, демократію і свободу, — наголосив одіозний політик, попередивши, що спроби заблокувати його кандидатуру не матимуть успіху.
Якщо його кандидатуру буде затверджено, вона, ймовірно, стане предметом оскарження у вищому суді.
Суд має винести рішення щодо ймовірних оскаржень до 19 березня.
Немає жодних підстав визнавати кандидатуру пана Джорджеску недійсною, — заявив Джордже Сіміон, лідер опозиційного ультраправого Альянсу за об'єднання румунів (АУР), другої за величиною партії в країні, до якої колись належав Джорджеску.
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