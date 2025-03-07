Проросійський політик Джорджеску знову розмріявся стати президентом Румунії
Категорія
Політика
Дата публікації

Проросійський політик Джорджеску знову розмріявся стати президентом Румунії

Джорджеску
Джерело:  Reuters

7 березня Калін Джорджеску, ультраправий проросійський лідер скасованих президентських виборів у Румунії, подав свою кандидатуру на повторне голосування у травні, попри сумніви, що йому буде дозволено балотуватися.

Головні тези:

  • Проросійський політик Джорджеску подав документи на висунення своєї кандидатури на посаду президента Румунії.
  • Йому доведеться пройти складний шлях, оскільки перебуває під кримінальним розслідуванням та може стати предметом оскарження вищим судом.
  • Суд планує ухвалити рішення до 19 березня з приводу можливих оскаржень у разі затвердження кандидатури Джорджеску.

Джорджеску знову хоче балотуватися на пост президента Румунії

7 березня Джорджеску подав документи на висунення своєї кандидатури в Центральне виборче бюро, що є необхідним кроком перед повторними виборами.

Ми разом приймаємо адміністрацію Трампа-Венса за наші спільні цінності, а саме: мир, демократію і свободу, — наголосив одіозний політик, попередивши, що спроби заблокувати його кандидатуру не матимуть успіху.

Якщо його кандидатуру буде затверджено, вона, ймовірно, стане предметом оскарження у вищому суді.

Наразі Джорджеску перебуває під кримінальним розслідуванням за шістьма пунктами, включно з членством у фашистській організації та наданням неправдивої інформації про фінансування передвиборчої кампанії. Він заперечує всі звинувачення.

Суд має винести рішення щодо ймовірних оскаржень до 19 березня.

Немає жодних підстав визнавати кандидатуру пана Джорджеску недійсною, — заявив Джордже Сіміон, лідер опозиційного ультраправого Альянсу за об'єднання румунів (АУР), другої за величиною партії в країні, до якої колись належав Джорджеску.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Проросійський румунський політик Георгеску накинувся зі звинуваченнями на Зеленського
Георгеску
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Румунії заарештовано проросійського політика Джорджеску — що трапилося
Джорджеску
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Допомагали проросійському політику Джорджеску. Румунія депортує двох дипломатів РФ
Посольство

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?