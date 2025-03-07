Проросійський політик Джорджеску знову розмріявся стати президентом Румунії

7 березня Калін Джорджеску, ультраправий проросійський лідер скасованих президентських виборів у Румунії, подав свою кандидатуру на повторне голосування у травні, попри сумніви, що йому буде дозволено балотуватися.

Джорджеску знову хоче балотуватися на пост президента Румунії

7 березня Джорджеску подав документи на висунення своєї кандидатури в Центральне виборче бюро, що є необхідним кроком перед повторними виборами.

Ми разом приймаємо адміністрацію Трампа-Венса за наші спільні цінності, а саме: мир, демократію і свободу, — наголосив одіозний політик, попередивши, що спроби заблокувати його кандидатуру не матимуть успіху.

Якщо його кандидатуру буде затверджено, вона, ймовірно, стане предметом оскарження у вищому суді.

Наразі Джорджеску перебуває під кримінальним розслідуванням за шістьма пунктами, включно з членством у фашистській організації та наданням неправдивої інформації про фінансування передвиборчої кампанії. Він заперечує всі звинувачення. Поширити

Суд має винести рішення щодо ймовірних оскаржень до 19 березня.