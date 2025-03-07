7 марта Калин Джорджеску, ультраправый пророссийский лидер упраздненных президентских выборов в Румынии, подал свою кандидатуру на повторное голосование в мае, несмотря на сомнения, что ему будет позволено баллотироваться.
Главные тезисы
- Калин Джорджеску вновь выдвигает свою кандидатуру на должность президента Румынии, несмотря на возможные препятствия.
- Уголовное расследование и возможные обжалования кандидатуры создают сложности для Джорджеску на пути к победе.
- Оппозиционное сопротивление и неоднозначное отношение к его личности могут повлиять на исход выборов.
Джорджеску снова хочет баллотироваться на пост президента Румынии
7 марта Джорджеску подал документы на выдвижение своей кандидатуры в Центральное избирательное бюро, являющееся необходимым шагом перед повторными выборами.
Мы вместе принимаем администрацию Трампа-Венса за наши общие ценности, а именно: мир, демократию и свободу, — подчеркнул одиозный политик, предупредив, что попытки заблокировать его кандидатуру без успеха.
Если его кандидатура будет утверждена, она, вероятно, станет предметом обжалования в высшем суде.
Суд должен вынести решение о предполагаемых обжалованиях до 19 марта.
Нет никаких оснований признавать кандидатуру господина Джорджеску недействительной, — заявил Джордж Симион, лидер оппозиционного ультраправого Альянса за объединение румын (АУР), второй по величине партии в стране, в которую когда-то принадлежал Джорджеску.
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