7 марта Калин Джорджеску, ультраправый пророссийский лидер упраздненных президентских выборов в Румынии, подал свою кандидатуру на повторное голосование в мае, несмотря на сомнения, что ему будет позволено баллотироваться.

Джорджеску снова хочет баллотироваться на пост президента Румынии

7 марта Джорджеску подал документы на выдвижение своей кандидатуры в Центральное избирательное бюро, являющееся необходимым шагом перед повторными выборами.

Мы вместе принимаем администрацию Трампа-Венса за наши общие ценности, а именно: мир, демократию и свободу, — подчеркнул одиозный политик, предупредив, что попытки заблокировать его кандидатуру без успеха.

Если его кандидатура будет утверждена, она, вероятно, станет предметом обжалования в высшем суде.

В настоящее время Джорджеску находится под уголовным расследованием по шести пунктам, включая членство в фашистской организации и предоставление ложной информации о финансировании предвыборной кампании. Он отрицает все обвинения. Поделиться

Суд должен вынести решение о предполагаемых обжалованиях до 19 марта.