Пророссийский политик Джорджеску снова размечтался стать президентом Румынии
Категория
Политика
Дата публикации

Пророссийский политик Джорджеску снова размечтался стать президентом Румынии

Джорджеску
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Источник:  Reuters

7 марта Калин Джорджеску, ультраправый пророссийский лидер упраздненных президентских выборов в Румынии, подал свою кандидатуру на повторное голосование в мае, несмотря на сомнения, что ему будет позволено баллотироваться.

Главные тезисы

  • Калин Джорджеску вновь выдвигает свою кандидатуру на должность президента Румынии, несмотря на возможные препятствия.
  • Уголовное расследование и возможные обжалования кандидатуры создают сложности для Джорджеску на пути к победе.
  • Оппозиционное сопротивление и неоднозначное отношение к его личности могут повлиять на исход выборов.

Джорджеску снова хочет баллотироваться на пост президента Румынии

7 марта Джорджеску подал документы на выдвижение своей кандидатуры в Центральное избирательное бюро, являющееся необходимым шагом перед повторными выборами.

Мы вместе принимаем администрацию Трампа-Венса за наши общие ценности, а именно: мир, демократию и свободу, — подчеркнул одиозный политик, предупредив, что попытки заблокировать его кандидатуру без успеха.

Если его кандидатура будет утверждена, она, вероятно, станет предметом обжалования в высшем суде.

В настоящее время Джорджеску находится под уголовным расследованием по шести пунктам, включая членство в фашистской организации и предоставление ложной информации о финансировании предвыборной кампании. Он отрицает все обвинения.

Суд должен вынести решение о предполагаемых обжалованиях до 19 марта.

Нет никаких оснований признавать кандидатуру господина Джорджеску недействительной, — заявил Джордж Симион, лидер оппозиционного ультраправого Альянса за объединение румын (АУР), второй по величине партии в стране, в которую когда-то принадлежал Джорджеску.

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