В Румынии правоохранители задержали 6 человек — подозревают в попытке госпереворота при содействии РФ

В Румынии правоохранители задержали шестерых человек, подозреваемых в работе на Россию и попытке "свержения государственного строя".
Главные тезисы
- Правоохранители задержали 6 человек в Румынии, подозреваемых в попытке госпереворота и нарушении суверенитета страны.
- Подозреваемые сотрудничали с иностранными агентами и обсуждали планы изменений в политическом устройстве Румынии.
- Преступная группировка имела военную структуру с четкой иерархией, включая генерал-майора в отставке.
В Румынии правоохранители задержали 6 участников предполагаемого госпереворота
Об этом сообщает Главное управление по расследованию организованной преступности и террористическим преступлениям Румынии.
По данным румынского ведомства, с 2023 года пятеро подозреваемых создали преступную группировку, чтобы "нарушить суверенитет и независимость" Румынии путем "политического подрыва обороноспособности страны". А уже в 2024 году к группе присоединился еще один человек.
Все члены совершали непрерывные, сознательные, публичные или конспиративные действия для достижения поставленных целей.
Румынские правоохранители разоблачили группировку, которая действовала под прикрытием организации и имела военную структуру с четкой иерархией. В организации был создан штаб с руководящими звеньями и исполнителями, среди которых числился генерал-майор в отставке.
Следствие установило, что задержанные обсуждали с иностранными кураторами возможность выхода Румынии из военного союза, изменение конституционного строя, создание нового правительства и даже смену государственных символов.
В январе 2025 года двое подозреваемых посетили Москву, где встретились с лицами, выразившими готовность поддержать их попытки захвата власти в стране.
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