В Румынии правоохранители задержали 6 человек — подозревают в попытке госпереворота при содействии РФ

В Румынии правоохранители задержали шестерых человек, подозреваемых в работе на Россию и попытке "свержения государственного строя".

В Румынии правоохранители задержали 6 участников предполагаемого госпереворота

Об этом сообщает Главное управление по расследованию организованной преступности и террористическим преступлениям Румынии.

По данным румынского ведомства, с 2023 года пятеро подозреваемых создали преступную группировку, чтобы "нарушить суверенитет и независимость" Румынии путем "политического подрыва обороноспособности страны". А уже в 2024 году к группе присоединился еще один человек.

Все члены совершали непрерывные, сознательные, публичные или конспиративные действия для достижения поставленных целей.

Румынские правоохранители разоблачили группировку, которая действовала под прикрытием организации и имела военную структуру с четкой иерархией. В организации был создан штаб с руководящими звеньями и исполнителями, среди которых числился генерал-майор в отставке.

По данным прокуратуры, участники группы неоднократно контактировали с иностранными агентами, действовавшими как в Румынии, так и в России. Кроме того, подозреваемые вербовали поклонников через интернет и размещали видеообращение к румынским властям и международным организациям. Поделиться

Следствие установило, что задержанные обсуждали с иностранными кураторами возможность выхода Румынии из военного союза, изменение конституционного строя, создание нового правительства и даже смену государственных символов.