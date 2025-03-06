У Румунії правоохоронці затримали 6 осіб — підозрюють у спробі держперевороту за сприяння РФ

У Румунії правоохоронці затримали шістьох людей, яких підозрюють у роботі на Росію та спробі "повалення державного ладу".

У Румунії правоохоронці затримали 6 учасників ймовірного держперевороту

Про це повідомляє Головне управління з розслідування організованої злочинності та терористичних злочинів Румунії.

За даними румунського відомства, з 2023 року п'ятеро підозрюваних створили злочинне угруповання, щоб "порушити суверенітет та незалежність" Румунії шляхом "політичного підриву обороноздатності країни". А вже у 2024 році до групи приєдналася ще одна людина.

Всі члени здійснювали безперервні, свідомі, публічні чи конспіративні дії для досягнення поставленої мети.

Румунські правоохоронці викрили угруповання, яке діяло під прикриттям організації та мало військову структуру з чіткою ієрархією. В організації був створений штаб із керівними ланками та виконавцями, серед яких значився генерал-майор у відставці.

За даними прокуратури, учасники групи неодноразово контактували з іноземними агентами, що діяли як у Румунії, так і в Росії. Крім того, підозрювані вербували прихильників через інтернет і розміщували відеозвернення до румунської влади та міжнародних організацій. Поширити

Слідство встановило, що затримані обговорювали з іноземними кураторами можливість виходу Румунії з військового союзу, зміну конституційного ладу, створення нового уряду та навіть зміну державних символів.