У Румунії правоохоронці затримали 6 осіб — підозрюють у спробі держперевороту за сприяння РФ

У Румунії правоохоронці затримали шістьох людей, яких підозрюють у роботі на Росію та спробі "повалення державного ладу".
Головні тези:
- У Румунії затримано 6 осіб, яких підозрюють у роботі на Росію та спробі держперевороту.
- Група підозрюваних створила злочинне угруповання з метою порушення суверенітету та незалежності країни.
- Під час слідства виявлено, що учасники групи співпрацювали з іноземними агентами та обговорювали з ними плани змін у політичному устрої Румунії.
У Румунії правоохоронці затримали 6 учасників ймовірного держперевороту
Про це повідомляє Головне управління з розслідування організованої злочинності та терористичних злочинів Румунії.
За даними румунського відомства, з 2023 року п'ятеро підозрюваних створили злочинне угруповання, щоб "порушити суверенітет та незалежність" Румунії шляхом "політичного підриву обороноздатності країни". А вже у 2024 році до групи приєдналася ще одна людина.
Всі члени здійснювали безперервні, свідомі, публічні чи конспіративні дії для досягнення поставленої мети.
Румунські правоохоронці викрили угруповання, яке діяло під прикриттям організації та мало військову структуру з чіткою ієрархією. В організації був створений штаб із керівними ланками та виконавцями, серед яких значився генерал-майор у відставці.
Слідство встановило, що затримані обговорювали з іноземними кураторами можливість виходу Румунії з військового союзу, зміну конституційного ладу, створення нового уряду та навіть зміну державних символів.
У січні 2025 року двоє підозрюваних відвідали Москву, де зустрілися з особами, які висловили готовність підтримати їхні спроби захоплення влади в країні.
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