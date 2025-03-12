Кремль звинуватив Румунію у "зневажанні" демократичних принципів через відсторонення від виборів антизахідного і проросійського політика Каліна Джорджеску. У Бухаресті гнівно відповіли.
Головні тези:
- Румунія звинуватила РФ у втручанні у вибори.
- Скандал між Румунією та РФ свідчить про напружені відносини та конфлікт інтересів на політичній арені.
Румунія розкритикувала РФ за втручання у вибори президента
Це зневажання всіх норм демократії в центрі Європи, Румунія в такому випадку пішла шляхом зневажання демократії як такої, — заявив офіційний спікер Кремля Дмитро Пєсков.
Міністерство закордонних справ Румунії зробило різку заяву у відповідь, зауваживши, що держава-агресор не має права давати "уроки демократії"
У румунській заяві зазначається, що в самій Росії опозиція не має доступу до інститутів та законних процесів, при цьому опонентів "страчують за кілька метрів від Кремля". (Ймовірно, мається на увазі вбивство відомого політика Бориса Нємцова, який виступив проти окупації Криму та російської агресії на сході України, й був застрелений у середмісті Москви у лютому 2015 року).
Румунія вже прямо відповіла на втручання ззовні, виславши тих, хто підтримував зв'язки з одним із парамілітарних угрупувань, що походять з нацистського середовища, пов'язаних з кандидатом, який намагався повалити демократичний конституційний порядок у Румунії.
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