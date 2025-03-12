Кремль звинуватив Румунію у "зневажанні" демократичних принципів через відсторонення від виборів антизахідного і проросійського політика Каліна Джорджеску. У Бухаресті гнівно відповіли.

Румунія розкритикувала РФ за втручання у вибори президента

Це зневажання всіх норм демократії в центрі Європи, Румунія в такому випадку пішла шляхом зневажання демократії як такої, — заявив офіційний спікер Кремля Дмитро Пєсков.

Міністерство закордонних справ Румунії зробило різку заяву у відповідь, зауваживши, що держава-агресор не має права давати "уроки демократії"

Заява Дмитра Пєскова неприйнятна, але вписується в систематичні зусилля Російської Федерації щодо маніпуляції та втручання у демократичні процеси в Румунії. Кремль бачить, що зазнає невдачі, і звідси роздратування. У Росії майже 20 років немає вільних виборів. Держава-агресор не може давати уроки демократії. Поширити

У румунській заяві зазначається, що в самій Росії опозиція не має доступу до інститутів та законних процесів, при цьому опонентів "страчують за кілька метрів від Кремля". (Ймовірно, мається на увазі вбивство відомого політика Бориса Нємцова, який виступив проти окупації Криму та російської агресії на сході України, й був застрелений у середмісті Москви у лютому 2015 року).