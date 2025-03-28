Румыния усиливает свой флот на Черном море — о чем идет речь

28 марта Верховный совет обороны Румынии одобрил план увеличения количества малых военных кораблей в составе своего флота для укрепления позиций в Черном море и на восточном фланге НАТО.

Румыния приобретет у Франции малые военные корабли

В издании напомнили, что Румыния, имеющая самую длинную сухопутную границу с Украиной, в 2023 году отменила соглашение с французской компанией Naval Group.

Naval Group имела контракт на строительство четырех военно-морских корветов класса Gowind для Румынии, а также модернизацию двух фрегатов за 1,2 млрд евро.

Однако соглашение было задержано сначала из-за юридических проблем, а затем из-за того, что оно не смогло достичь взаимопонимания со своим младшим партнером по росту расходов.

Члены Совета проанализировали и одобрили оснащение ВМС Румынии новым военным кораблем, легким корветом, способным выполнять в кратчайшие сроки множество миссий, говорится в заявлении Совета обороны, в котором он поручил министерству обороны Румынии начать процесс закупки. Поделиться

Военно-морские силы Румынии остаются менее модернизированными среди всех видов вооруженных сил страны. Румыния планирует увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП в 2024 году по сравнению с нынешними 2,2%.