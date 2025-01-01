Болгария и Румыния стали полноправными членами Шенгенской зоны

С 1 января Румыния и Болгария стали полноправными членами Шенгенской зоны, включающей в себя страны Евросоюза. Это повлияет на дальнейшее развитие экономики на Западе.

Румыния и Болгария официально присоединились к Шенгенской зоне

Как отмечается, ЕС уже разрешил Болгарии и Румынии беспаспортные поездки по воздуху и морю в марте прошлого года.

Но обе страны давно заявляют, что устранение контроля на сухопутных границах является ключевым фактором.

По данным анализа Болгарской академии наук, без очередей на границе все население Болгарии могло бы сэкономить время, эквивалентное 242 тысячам дней ожидания на контрольно-пропускных пунктах.

По оценкам, прямое влияние полного членства в Шенгенской зоне на Болгарию, одного из самых бедных членов ЕС, может составить 866 млн. евро в год.

Шенгенская зона теперь будет включать 25 из 27 членов ЕС, а также Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. По оценкам аналитиков, присоединение увеличит ВВП Румынии и Болгарии минимум на один процент.

Что известно о Шенгенской зоне

Шенгенская зона — это группа европейских стран, договорившихся об отмене пограничного контроля на внутренних границах, чтобы облегчить передвижение людей и товаров.

Эта зона была создана в рамках Шенгенского соглашения, подписанного в 1985 году в деревне Шенген (Люксембург).

Внутри зоны можно свободно пересекать границы без проверки паспортов или виз. Для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180 дней) действует единая Шенгенская виза, позволяющая посетить все страны зоны.