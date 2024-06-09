Германия ввела пограничный контроль внутри Шенгенской зоны. В чем причина
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Германия ввела пограничный контроль внутри Шенгенской зоны. В чем причина

Германия
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Германия ужесточает меры безопасности накануне чемпионата Европы по футболу и вводит пограничный контроль внутри Шенгенской зоны.

Главные тезисы

  • Проведение Евро-2024 в 10 городах Германии требует дополнительных мер безопасности для обеспечения спокойного проведения турнира.
  • Контроль на границах Германии направлен на выявление и остановку потенциальных преступников на ранних этапах в рамках Шенгенской зоны.
  • Сборная Украины представила окончательную заявку на Евро-2024, готовясь к соревнованиям в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией.
  • Ожидается, что меры безопасности, вводимые Германией, помогут обеспечить безопасность во время чемпионата и предотвратить возможные конфликты.

Германия усиливает меры безопасности из-за чемпионата Европы по футболу

ФРГ ужесточает меры безопасности, готовясь принять чемпионат Европы по футболу. Контроль на границах позволит выявить и остановить преступников, отметила глава МВД Нэнси Фезер.

Перед чемпионатом Европы по футболу, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, министерство внутренних дел ФРГ объявило о возможности дополнительных проверок на границах страны.

Как пояснила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) эта мера временная и нужна, чтобы "на раннем этапе выявить и остановить насильственных преступников".

Контроль осуществляется с 7 июня, в том числе при пересечении границ Германии воздушным или водным путем.

Проверка документов у путешественников будет проходить и на границах ФРГ с Данией, Францией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом, которые, как и Германия, принадлежат к Шенгенской зоне.

Сборная Украины по футболу объявила окончательную заявку на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым сформировал официальную заявку команды на финальную часть Евро-2024.

В мае Украина объявила предварительную заявку на Евро-2024, в которую вошли 26 футболистов.

Подать заявку сборная должна была до 7 июня включительно. В последний разрешенный день тренерский штаб украинской сборной объявил окончательную заявку на турнир.

Отметим, что Евро-2024 будет проходить с 14 июня по 14 июля в Германии.

Матчи будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

По итогам жеребьевки в декабре Украина попала в группу E и сыграет против сборных Бельгии, Словакии и Румынии.

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