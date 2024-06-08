Магучих и Геращенко вышли в финал чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике

Украинские прыжки в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко отобрались в финал чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике, который проходит в Риме.

Что известно о результатах Магучих и Геращенко в финале чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике

Магучих и Геращенко выполнили установленный норматив — преодолели планку на высоте 1,92 метра.

А вот остальные две украинки Юлия Левченко и Юлия Чумаченко не сумели пробиться в финал соревнований, остановившись на высоте 1,85 метра.

Финал женских скачков в высоту на ЧЕ-2024 состоится в воскресенье, 9 июня. Начало — в 21:30 по киевскому времени.

Евро-2024 по легкой атлетике

По нормативу: Кристина Гонзель (Германия), Элла Юннила (Финляндия), Ярослава Магучих, Ирина Геращенко (обе — Украина), Ангелина Топич (Сербия), Наваль Меникер (Франция).

По отбору: Мирела Демирева (Болгария), Морган Лейк (Великобритания), Имке Оннен (Германия), Лия Апостоловские (Словения), Бусе Савашкан (Турция), Майя Нильссон (Швеция).

Сейчас в копилке сборной Украины одна медаль на Евро-2024 по легкой атлетике. "Бронзу" в спортивной ходьбе на 20 км завоевала Людмила Оляновская, эпически обойдя соперницу на финише.