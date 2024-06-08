Магучих и Геращенко вышли в финал чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике

Украинские прыжки в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко отобрались в финал чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике, который проходит в Риме.
Главные тезисы
- Ярослава Магучих и Ирина Геращенко прошли в финал чемпионата Европы-2024 по прыжкам в высоту.
- Украинские спортсмены выполнили норматив, преодолев планку на высоте 1,92 метра.
- В финале также выступят представители других стран, включая Германию, Финляндию, Сербию и Францию.
- Сейчас у сборной Украины одна медаль на чемпионате Европы-2024 по легкой атлетике - бронзу в спортивной ходьбе на 20 км от Людмилы Оляновской.
- Финал женских скачков в высоту на ЧЕ-2024 состоится в воскресенье, 9 июня в 21:30 по киевскому времени.
Что известно о результатах Магучих и Геращенко в финале чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике
Магучих и Геращенко выполнили установленный норматив — преодолели планку на высоте 1,92 метра.
А вот остальные две украинки Юлия Левченко и Юлия Чумаченко не сумели пробиться в финал соревнований, остановившись на высоте 1,85 метра.
Финал женских скачков в высоту на ЧЕ-2024 состоится в воскресенье, 9 июня. Начало — в 21:30 по киевскому времени.
Евро-2024 по легкой атлетике
По нормативу: Кристина Гонзель (Германия), Элла Юннила (Финляндия), Ярослава Магучих, Ирина Геращенко (обе — Украина), Ангелина Топич (Сербия), Наваль Меникер (Франция).
По отбору: Мирела Демирева (Болгария), Морган Лейк (Великобритания), Имке Оннен (Германия), Лия Апостоловские (Словения), Бусе Савашкан (Турция), Майя Нильссон (Швеция).
Сейчас в копилке сборной Украины одна медаль на Евро-2024 по легкой атлетике. "Бронзу" в спортивной ходьбе на 20 км завоевала Людмила Оляновская, эпически обойдя соперницу на финише.
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