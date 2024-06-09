Німеччина посилює заходи безпеки напередодні чемпіонату Європи з футболу і запроваджує прикордонний контроль усередині Шенгенської зони.
Головні тези:
- Контроль на кордонах Німеччини дозволить виявити та зупинити потенційних злочинців ще на ранніх етапах.
- Гравці збірної України на Євро-2024 представили остаточну заявку, яка була оголошена в останній день дедлайну.
- Євро-2024 проведуть у 10–ти містах Німеччини, а українська збірна увійшла у групу E проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.
- Заходи безпеки, які вводить Німеччина, спрямовані на забезпечення безпеки під час проведення футбольного турніру та запобігання можливим конфліктам.
Німеччина посилює заходи безпеки через чемпіонат Європи з футболу
ФРН посилює заходи безпеки, готуючись прийняти чемпіонату Європи з футболу. Контроль на кордонах дозволить виявити та зупинити злочинців, зазначила глава МВС Ненсі Фезер.
Перед чемпіонатом Європи з футболу, який відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня, міністерство внутрішніх справ ФРН оголосило про можливість додаткових перевірок на кордонах країни.
Як пояснила глава МВС ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) цей захід є тимчасовим і потрібен, щоб "на ранньому етапі виявити та зупинити насильницьких злочинців".
Контроль здійснюється з 7 червня, зокрема під час перетину кордонів Німеччини повітряним або водним шляхом.
Перевірка документів у мандрівників проходитиме і на кордонах ФРН з Данією, Францією, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом, які, як і Німеччина, належать до Шенгенської зони.
Збірна України з футболу оголосила остаточну заявку на Євро-2024
Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024.
У травні Україна оголосила попередню заявку на Євро-2024, у яку увійшло 26 футболістів.
Подати заявку збірна повинна була до 7 червня включно. В останній дозволений день тренерський штаб української збірної оголосив остаточну заявку на турнір.
Зазначимо, що Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.
За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.
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