Жіноча команда збірної України у шпагах здобула золото на чемпіонаті Європи U-23 в Анталії.

Перша золота медаль для України в історії чемпіонатів Європи U-23

Українська четвірка у складі, Емілі Конрад, Анни Максименко, Поліни Кулешової та Аліни Дмитрук перемогла у фіналі чинних чемпіонок з Франції з рахунком 45:43.

Перша половина бою минула у рівній боротьбі, команди не відпускали одна одну більш ніж на два-три уколи. Критичний момент, здавалося, настав, коли француженки перевернули рахунок з 30:27 на 33:35.

Однак, Максименко швидко ліквідувала розрив і вивела Україну вперед (40:37). А Конрад зуміла довести поєдинок до переможного кінця.

Зазначимо, що це перша золота медаль для України в історії чемпіонатів Європи U-23.

Збірна України здобула "золото" на Кубку світу з артистичного плавання

Збірна України з артистичного плавання у двох дисциплінах здобула медалі на третьому етапі Кубка світу-2024 з водних видів спорту.

У фіналі третього етапу Кубка світу-2024 Україна була представлена у трьох дисциплінах: у довільному та технічному дуеті, а також в акробатичній групі.

За медалі в парних дисциплінах боролись Марина та Владислава Алексіїви, а також дует Дар’ї Мошинської і Анастасії Шмоніної. В групі збірна змагалась складом з восьми артистичних плавчинь: Іванна Бурба, Амелія Волинська, Олександра Горецька, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко.