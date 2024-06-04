Жіноча команда збірної України у шпагах здобула золото на чемпіонаті Європи U-23 в Анталії.
Головні тези:
- Перемога української жіночої команди зі шпаг у фіналі чемпіонату Європи U-23 є історичною для України.
- Українська збірна з артистичного плавання також демонструє високий рівень у водних видах спорту, здобуваючи медалі на третьому етапі Кубка світу-2024.
- Українські спортсмени показали високу майстерність, впевнено перемагаючи суперників у важливих змаганнях.
- Ці перемоги свідчать про постійне підвищення спортивного потенціалу та успішну роботу тренерського штабу українських команд.
- Шанувальники спорту можуть пишатися досягненнями українських спортсменок у шпагах та артистичному плаванні на міжнародних змаганнях.
Перша золота медаль для України в історії чемпіонатів Європи U-23
Українська четвірка у складі, Емілі Конрад, Анни Максименко, Поліни Кулешової та Аліни Дмитрук перемогла у фіналі чинних чемпіонок з Франції з рахунком 45:43.
Перша половина бою минула у рівній боротьбі, команди не відпускали одна одну більш ніж на два-три уколи. Критичний момент, здавалося, настав, коли француженки перевернули рахунок з 30:27 на 33:35.
Однак, Максименко швидко ліквідувала розрив і вивела Україну вперед (40:37). А Конрад зуміла довести поєдинок до переможного кінця.
Зазначимо, що це перша золота медаль для України в історії чемпіонатів Європи U-23.
Збірна України здобула "золото" на Кубку світу з артистичного плавання
Збірна України з артистичного плавання у двох дисциплінах здобула медалі на третьому етапі Кубка світу-2024 з водних видів спорту.
У фіналі третього етапу Кубка світу-2024 Україна була представлена у трьох дисциплінах: у довільному та технічному дуеті, а також в акробатичній групі.
За медалі в парних дисциплінах боролись Марина та Владислава Алексіїви, а також дует Дар’ї Мошинської і Анастасії Шмоніної. В групі збірна змагалась складом з восьми артистичних плавчинь: Іванна Бурба, Амелія Волинська, Олександра Горецька, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко.
У змаганнях в акробатичній групі збірна України з синхронного плавання здобула "золото". Українки за свій виступ отримали 244.4834 бали, обійшовши суперниць з Китаю на 1.8334 бала.
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