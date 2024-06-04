Украинские шпажистки завоевали золото на чемпионате Европы среди молодежи
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинские шпажистки завоевали золото на чемпионате Европы среди молодежи

шпажистки
Читати українською
Источник:  Национальная федерация фехтования Украины

Женская команда сборной Украины в шпагах завоевала золото на чемпионате Европы U-23 в Анталии.

Главные тезисы

  • Украинские шпажистки завоевали золото на чемпионате Европы U-23, победив действующих чемпионок из Франции.
  • Сборная Украины по артистическому плаванию успешно выступила на третьем этапе Кубка мира-2024, завоевав медали в двух дисциплинах.
  • Победы украинских спортсменок свидетельствуют о высоком уровне подготовки и мастерства, а также успешной работе тренерского штаба.
  • Украинские команды продолжают демонстрировать постоянное повышение спортивного потенциала на международных соревнованиях.
  • Поклонники спорта могут гордиться достижениями украинских спортсменок в шпагах и артистическом плавании, они продолжают радовать своими победами.

Первая золотая медаль для Украины в истории чемпионатов Европы U-23

Украинская четверка в составе Эмили Конрад, Анны Максименко, Полины Кулешовой и Алины Дмитрук победила в финале действующих чемпионок из Франции со счетом 45:43.

Первая половина боя прошла в равной борьбе, команды не отпускали друг друга более чем на два-три укола. Критический момент, казалось, настал, когда француженки перевернули счет с 30:27 на 33:35.

Однако Максименко быстро ликвидировала разрыв и вывела Украину вперед (40:37). Конрад же сумела довести поединок до победного конца.

Это первая золотая медаль для Украины в истории чемпионатов Европы U-23.

Сборная Украины завоевала "золото" на Кубке мира по артистическому плаванию

Сборная Украины по артистическому плаванию в двух дисциплинах завоевала медали на третьем этапе Кубка мира-2024 по водным видам спорта.

В финале третьего этапа Кубка мира-2024 Украина была представлена по трем дисциплинам: в произвольном и техническом дуэте, а также в акробатической группе.

За медали в парных дисциплинах сражались Марина и Владислава Алексеи, а также дуэт Дарьи Мошинской и Анастасии Шмониной. В группе сборная соревновалась составом из восьми артистических пловчин: Ивана Бурба, Амелия Волынская, Александра Горецкая, Мария Здоровцова, Алиса Кулик, Елизавета Лымарь, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко.

В соревнованиях в акробатической группе сборная Украины по синхронному плаванию завоевала "золото". Украинки за свое выступление получили 244.4834 балла, обойдя соперниц из Китая на 1.8334 балла.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Польша отказалась проводить Кубок мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов
Польша отказалась проводить Кубок мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве пройдет Кубок по акватлону AQUATHLON. SUBARU TRIATMAN SERIES
В Киеве пройдет Кубок по акватлону AQUATHLON. SUBARU TRIATMAN SERIES
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская команда впервые выиграла Кубок чемпионов мира по пляжному волейболу
Украинская команда впервые выиграла Кубок чемпионов мира по пляжному волейболу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?