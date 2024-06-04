Женская команда сборной Украины в шпагах завоевала золото на чемпионате Европы U-23 в Анталии.

Первая золотая медаль для Украины в истории чемпионатов Европы U-23

Украинская четверка в составе Эмили Конрад, Анны Максименко, Полины Кулешовой и Алины Дмитрук победила в финале действующих чемпионок из Франции со счетом 45:43.

Первая половина боя прошла в равной борьбе, команды не отпускали друг друга более чем на два-три укола. Критический момент, казалось, настал, когда француженки перевернули счет с 30:27 на 33:35.

Однако Максименко быстро ликвидировала разрыв и вывела Украину вперед (40:37). Конрад же сумела довести поединок до победного конца.

Это первая золотая медаль для Украины в истории чемпионатов Европы U-23.

Сборная Украины завоевала "золото" на Кубке мира по артистическому плаванию

Сборная Украины по артистическому плаванию в двух дисциплинах завоевала медали на третьем этапе Кубка мира-2024 по водным видам спорта.

В финале третьего этапа Кубка мира-2024 Украина была представлена по трем дисциплинам: в произвольном и техническом дуэте, а также в акробатической группе.

За медали в парных дисциплинах сражались Марина и Владислава Алексеи, а также дуэт Дарьи Мошинской и Анастасии Шмониной. В группе сборная соревновалась составом из восьми артистических пловчин: Ивана Бурба, Амелия Волынская, Александра Горецкая, Мария Здоровцова, Алиса Кулик, Елизавета Лымарь, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко.