Женская команда сборной Украины в шпагах завоевала золото на чемпионате Европы U-23 в Анталии.
Главные тезисы
- Украинские шпажистки завоевали золото на чемпионате Европы U-23, победив действующих чемпионок из Франции.
- Сборная Украины по артистическому плаванию успешно выступила на третьем этапе Кубка мира-2024, завоевав медали в двух дисциплинах.
- Победы украинских спортсменок свидетельствуют о высоком уровне подготовки и мастерства, а также успешной работе тренерского штаба.
- Украинские команды продолжают демонстрировать постоянное повышение спортивного потенциала на международных соревнованиях.
- Поклонники спорта могут гордиться достижениями украинских спортсменок в шпагах и артистическом плавании, они продолжают радовать своими победами.
Первая золотая медаль для Украины в истории чемпионатов Европы U-23
Украинская четверка в составе Эмили Конрад, Анны Максименко, Полины Кулешовой и Алины Дмитрук победила в финале действующих чемпионок из Франции со счетом 45:43.
Первая половина боя прошла в равной борьбе, команды не отпускали друг друга более чем на два-три укола. Критический момент, казалось, настал, когда француженки перевернули счет с 30:27 на 33:35.
Однако Максименко быстро ликвидировала разрыв и вывела Украину вперед (40:37). Конрад же сумела довести поединок до победного конца.
Это первая золотая медаль для Украины в истории чемпионатов Европы U-23.
Сборная Украины завоевала "золото" на Кубке мира по артистическому плаванию
Сборная Украины по артистическому плаванию в двух дисциплинах завоевала медали на третьем этапе Кубка мира-2024 по водным видам спорта.
В финале третьего этапа Кубка мира-2024 Украина была представлена по трем дисциплинам: в произвольном и техническом дуэте, а также в акробатической группе.
За медали в парных дисциплинах сражались Марина и Владислава Алексеи, а также дуэт Дарьи Мошинской и Анастасии Шмониной. В группе сборная соревновалась составом из восьми артистических пловчин: Ивана Бурба, Амелия Волынская, Александра Горецкая, Мария Здоровцова, Алиса Кулик, Елизавета Лымарь, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко.
В соревнованиях в акробатической группе сборная Украины по синхронному плаванию завоевала "золото". Украинки за свое выступление получили 244.4834 балла, обойдя соперниц из Китая на 1.8334 балла.
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