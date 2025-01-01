Болгарія та Румунія стали повноправними членами Шенгенської зони

З 1 січня Румунія та Болгарія стали повноправними членами Шенгенської зони, яка включає країни Євросоюзу. Це вплине на подальший розвиток економіки у країнах.

Румунія і Болгарія офіційно приєдналися до Шенгенської зони

Як зазначається, ЄС уже дозволив Болгарії та Румунії безпаспортні поїздки повітрям і морем у березні минулого року.

Але обидві країни давно заявляють, що усунення контролю на сухопутних кордонах є ключовим фактором.

За даними аналізу Болгарської академії наук, без черг на кордоні все населення Болгарії могло б заощадити час, еквівалентний 242 тисячам днів очікування на контрольно-пропускних пунктах.

За оцінками, прямий вплив повного членства в Шенгенській зоні на Болгарію, одного з найбідніших членів ЄС, може становити 866 млн євро на рік.

Шенгенська зона тепер включатиме 25 із 27 членів ЄС, а також Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн. За оцінками аналітиків, приєднання збільшить ВВП Румунії та Болгарії щонайменше на один відсоток.

Що відомо про Шенгенську зону

Шенгенська зона — це група європейських країн, які домовилися про скасування прикордонного контролю на внутрішніх кордонах, щоб полегшити пересування людей і товарів.

Ця зона була створена в рамках Шенгенської угоди, підписаної 1985 року в селі Шенген (Люксембург).

Усередині зони можна вільно перетинати кордони без перевірки паспортів або віз. Для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180 днів) діє єдина Шенгенська віза, яка дає змогу відвідати всі країни зони.