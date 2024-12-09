Вето знято. Болгарія та Румунія зможуть приєднатися до Шенгенської зони

Австрія 9 грудня зняла своє вето на вступ Румунії та Болгарії до безвізової Шенгенської зони.
Головні тези:
- Австрія скасувала своє вето на вступ Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, відкривши їм можливість приєднатися до безвізового простору.
- Румунія та Болгарія успішно пройшли усі необхідні кроки для входження до Шенгенської зони, зокрема знизивши показники нелегальної міграції до ЄС на 80%.
- Скасування вето від Австрії сприятиме спрощенню подорожей між країнами, а також зменшить кількість нелегальних перетинів кордонів.
- Вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони сприятиме загальній безпеці в регіоні та поглибленню співпраці між країнами.
- Рішення про вступ буде розглянуто на наступній зустрічі Ради міністрів ЄС після позитивного відгуку постійних представників Євроради.
Болгарія та Румунія зможуть приєднатися до Шенгенської зони
Цю новину повідомили в міністерстві внутрішніх справ Австрії.
Румунія і Болгарія, члени ЄС і НАТО, частково приєдналися до Шенгену в березні, після угоди з Австрією, яка спочатку виступала проти їхнього приєднання на тій підставі, що їм потрібно робити більше для запобігання нелегальній імміграції.
Хоча повітряні і морські прикордонні перевірки між ними і іншими 27 країнами в зоні подорожей були скасовані, переговори з Австрією щодо наземного в'їзду тривають.
Після «повітря Шенгену» «земля Шенгену» тепер відкрита для Румунії та Болгарії, — сказав Карнер, додавши, що вимоги Австрії щодо боротьби з нелегальною міграцією призвели до зниження кількості мігрантів, перехоплених біля кордону Австрії з Угорщиною, — на найбільш «популярному» маршруті в країну.
Без цього вето такого значного скорочення кількості нелегальних перетинів кордону не відбулося б, — сказав він.
Єврорада може скасувати контроль на сухопутних кордонах Румунії та Болгарії
22 листопада в Будапешті відбулася неформальна чотиристороння зустріч міністрів внутрішніх справ Угорщини, Австрії, Болгарії та Румунії, за участі єврокомісара із внутрішніх справ Йлви Йоганссон.
Згодом постійні представники ЄС на рівні послів дали «зелене світло» для затвердження цього рішення на наступній зустрічі Ради міністрів ЄС.
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