Вето знято. Болгарія та Румунія зможуть приєднатися до Шенгенської зони

Австрія 9 грудня зняла своє вето на вступ Румунії та Болгарії до безвізової Шенгенської зони.

Болгарія та Румунія зможуть приєднатися до Шенгенської зони

Цю новину повідомили в міністерстві внутрішніх справ Австрії.

Ми можемо зробити наступний крок на Раді ЄС (з питань юстиції та внутрішніх справ — ред.), — заявив міністр внутрішніх справ Герхард Карнер у заяві, поширеній його міністерством. Поширити

Румунія і Болгарія, члени ЄС і НАТО, частково приєдналися до Шенгену в березні, після угоди з Австрією, яка спочатку виступала проти їхнього приєднання на тій підставі, що їм потрібно робити більше для запобігання нелегальній імміграції.

Хоча повітряні і морські прикордонні перевірки між ними і іншими 27 країнами в зоні подорожей були скасовані, переговори з Австрією щодо наземного в'їзду тривають.

Після «повітря Шенгену» «земля Шенгену» тепер відкрита для Румунії та Болгарії, — сказав Карнер, додавши, що вимоги Австрії щодо боротьби з нелегальною міграцією призвели до зниження кількості мігрантів, перехоплених біля кордону Австрії з Угорщиною, — на найбільш «популярному» маршруті в країну.

Без цього вето такого значного скорочення кількості нелегальних перетинів кордону не відбулося б, — сказав він.

Як доказ Карнер навів цифру в 70 тис перехоплень за рік до жовтня 2023 року і 4 тис за той самий період цього року. Поширити

Єврорада може скасувати контроль на сухопутних кордонах Румунії та Болгарії

22 листопада в Будапешті відбулася неформальна чотиристороння зустріч міністрів внутрішніх справ Угорщини, Австрії, Болгарії та Румунії, за участі єврокомісара із внутрішніх справ Йлви Йоганссон.

Учасники зустрічі констатували, що Румунія і Болгарія виконали всі критерії для входження до Шенгенської зони та змогли протягом року скоротити потік нелегальної міграції до ЄС, зокрема в напрямку Австрії, на 80 відсотків. Поширити

Згодом постійні представники ЄС на рівні послів дали «зелене світло» для затвердження цього рішення на наступній зустрічі Ради міністрів ЄС.