Вето снято. Болгария и Румыния смогут присоединиться к Шенгенской зоне

Австрия 9 декабря сняла вето на вступление Румынии и Болгарии в безвизовую Шенгенскую зону.
Главные тезисы
- Снятое вето Австрии позволит Болгарии и Румынии присоединиться к Шенгенской зоне, способствуя упрощению путешествий и уменьшению нелегальных пересечений границ.
- Присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне улучшит безопасность в регионе и укрепит сотрудничество между странами.
- Решение о вступлении будет обсуждено на следующей встрече Совета министров ЕС после одобрения постоянных представителей.
- Австрия выразила удовлетворение результатами усилий Румынии и Болгарии по снижению нелегальной миграции в ЕС на 80%.
- Румыния и Болгария готовы к вступлению в Шенгенскую зону, что откроет для них новые возможности в сфере безопасности и сотрудничества в Европе.
Болгария и Румыния смогут присоединиться к Шенгенской зоне
Эту новость сообщили в министерстве внутренних дел Австрии.
Румыния и Болгария, члены ЕС и НАТО, частично присоединились к Шенгену в марте, после соглашения с Австрией, которое сначала выступало против их присоединения на том основании, что им нужно делать больше для предотвращения нелегальной иммиграции.
Хотя воздушные и морские пограничные проверки между ними и другими 27 странами в зоне путешествий были отменены, переговоры с Австрией по наземному въезду продолжаются.
После «воздуха Шенгена» «земля Шенгена» теперь открыта для Румынии и Болгарии, — сказал Карнер, добавив, что требования Австрии по борьбе с нелегальной миграцией привели к снижению количества мигрантов, перехваченных у границы Австрии с Венгрией, — на наиболее «популярном» маршруте в страну.
Без этого вето столь значительного сокращения количества нелегальных пересечений границы не произошло бы, — сказал он.
Евросовет может отменить контроль на сухопутных границах Румынии и Болгарии
22 ноября в Будапеште состоялась неформальная четырехсторонняя встреча министров внутренних дел Венгрии, Австрии, Болгарии и Румынии с участием еврокомиссара по внутренним делам Йлвы Йоганссон.
Впоследствии постоянные представители ЕС на уровне послов дали зеленый свет для утверждения этого решения на следующей встрече Совета министров ЕС.
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