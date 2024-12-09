Вето снято. Болгария и Румыния смогут присоединиться к Шенгенской зоне

Австрия 9 декабря сняла вето на вступление Румынии и Болгарии в безвизовую Шенгенскую зону.

Болгария и Румыния смогут присоединиться к Шенгенской зоне

Эту новость сообщили в министерстве внутренних дел Австрии.

Мы можем сделать следующий шаг на Совете ЕС (по вопросам юстиции и внутренних дел — ред.), — заявил министр внутренних дел Герхард Карнер в заявлении, распространенном его министерством. Поделиться

Румыния и Болгария, члены ЕС и НАТО, частично присоединились к Шенгену в марте, после соглашения с Австрией, которое сначала выступало против их присоединения на том основании, что им нужно делать больше для предотвращения нелегальной иммиграции.

Хотя воздушные и морские пограничные проверки между ними и другими 27 странами в зоне путешествий были отменены, переговоры с Австрией по наземному въезду продолжаются.

После «воздуха Шенгена» «земля Шенгена» теперь открыта для Румынии и Болгарии, — сказал Карнер, добавив, что требования Австрии по борьбе с нелегальной миграцией привели к снижению количества мигрантов, перехваченных у границы Австрии с Венгрией, — на наиболее «популярном» маршруте в страну.

Без этого вето столь значительного сокращения количества нелегальных пересечений границы не произошло бы, — сказал он.

Как доказательство Карнер привел цифру в 70 тыс перехватов за год до октября 2023 года и 4 тыс за тот же период этого года. Поделиться

Евросовет может отменить контроль на сухопутных границах Румынии и Болгарии

22 ноября в Будапеште состоялась неформальная четырехсторонняя встреча министров внутренних дел Венгрии, Австрии, Болгарии и Румынии с участием еврокомиссара по внутренним делам Йлвы Йоганссон.

Участники встречи констатировали, что Румыния и Болгария выполнили все критерии для вхождения в Шенгенскую зону и смогли в течение года сократить поток нелегальной миграции в ЕС, в частности в направлении Австрии, на 80 процентов. Поделиться

Впоследствии постоянные представители ЕС на уровне послов дали зеленый свет для утверждения этого решения на следующей встрече Совета министров ЕС.