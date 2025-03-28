Румунія посилює свій флот на Чорному морі — про що йдеться
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Румунія посилює свій флот на Чорному морі — про що йдеться

Румунія
Джерело:  Reuters

28 березня Верховна рада оборони Румунії схвалила план збільшення кількості малих військових кораблів у складі свого флоту для зміцнення позицій в Чорному морі і на східному фланзі НАТО.

Головні тези:

  • Румунія збирається посилити свій флот на Чорному морі шляхом закупівлі нових військових кораблів.
  • Плани включають збільшення витрат на оборону до 2,5% від ВВП у 2024 році.
  • Проблеми з угодою з французькою компанією Naval Group призвели до пошуку альтернативних рішень щодо модернізації флоту.

Румунія придбає у Франції малі військові кораблі

У виданні нагадали, що Румунія, яка має найдовший сухопутний кордон з Україною, у 2023 році скасувала угоду з французькою компанією Naval Group.

Naval Group мала контракт на будівництво чотирьох військово-морських корветів класу Gowind для Румунії, а також на модернізацію двох фрегатів за 1,2 млрд євро.

Проте угода була затримана спочатку через юридичні проблеми, а потім через те, що вона не змогла досягти порозуміння зі своїм молодшим партнером щодо зростання витрат.

Члени Ради проаналізували і схвалили оснащення ВМС Румунії новим військовим кораблем, легким корветом, здатним виконувати в найкоротші терміни безліч місій, - йдеться в заяві Ради оборони, в якій вона доручила міністерству оборони Румунії розпочати процес закупівлі.

Військово-морські сили Румунії залишаються найменш модернізованими серед усіх видів збройних сил країни. Румунія планує збільшити витрати на оборону до 2,5% від ВВП у 2024 році, порівняно з нинішніми 2,2%.

Минулого місяця тимчасовий президент Румунії Іліє Болоян заявив, що оборонні витрати Румунії можуть досягти 3% ВВП поетапно протягом одного-двох років.

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