Орбан набросился на Зеленского после его обращения к Венгрии

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан впервые публично ответил на критику со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Как известно, последний упрекнул пророссийского политика из-за блокирования вступления Украины в ЕС.

Орбан обостряет конфликт с Зеленским

Как уже упоминалось ранее, недавно президент Украины подверг жесткой критике венгерского лидера, а также добавил, что тот делает "очень опасные вещи".

Владимир Зеленский также озвучил предположение, что действия Виктора Орбана по блокированию вступления Украины в ЕС напрямую связаны с вовлечением Киева во внутриполитическую борьбу на фоне грядущих выборов 2026 года.

Глава венгерского правительства не замедлил с ответом:

Вчера президент Зеленский обратился к венгерскому народу. Господин президент! То, что думает венгерский народ, не решает президент в Киеве или бюрократы в Брюсселе. Виктор Орбан Глава правительства Венгрии

Он также цинично начал утверждать, что без разрешения Венгрии никогда не произойдет присоединение Украины к европейской семье.

По словам пророссийского политика, каждый венгерский гражданин будет иметь право высказать свое мнение по этому поводу.

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