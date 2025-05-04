Орбан набросился на Зеленского после его обращения к Венгрии
Категория
Политика
Дата публикации

Орбан набросился на Зеленского после его обращения к Венгрии

Орбан обостряет конфликт с Зеленским
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан впервые публично ответил на критику со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Как известно, последний упрекнул пророссийского политика из-за блокирования вступления Украины в ЕС.

Главные тезисы

  • Орбан не устает выступать с циничными заявлениями и угрозами в адрес Зеленского и украинцев.
  • Он не верит, что Украина станет членом ЕС без разрешения Венгрии.

Орбан обостряет конфликт с Зеленским

Как уже упоминалось ранее, недавно президент Украины подверг жесткой критике венгерского лидера, а также добавил, что тот делает "очень опасные вещи".

Владимир Зеленский также озвучил предположение, что действия Виктора Орбана по блокированию вступления Украины в ЕС напрямую связаны с вовлечением Киева во внутриполитическую борьбу на фоне грядущих выборов 2026 года.

Глава венгерского правительства не замедлил с ответом:

Вчера президент Зеленский обратился к венгерскому народу. Господин президент! То, что думает венгерский народ, не решает президент в Киеве или бюрократы в Брюсселе.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Глава правительства Венгрии

Он также цинично начал утверждать, что без разрешения Венгрии никогда не произойдет присоединение Украины к европейской семье.

По словам пророссийского политика, каждый венгерский гражданин будет иметь право высказать свое мнение по этому поводу.

Нравится вам это или нет: так мы делаем здесь, — заявил он.

Фото: скриншот

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Румынии стартовали выборы президента на фоне громкого скандала
Выборы президента в Румынии – что важно знать
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Что, черт возьми, происходит?". Орбан устроил новый громкий скандал
Орбан высказал свои претензии властям Германии
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Примирение с Украиной неизбежно". Путин выступил с циничным заявлением
Путин снова заговорил о "примирении"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?