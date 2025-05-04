Орбан набросился на Зеленского после его обращения к Венгрии

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан впервые публично ответил на критику со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Как известно, последний упрекнул пророссийского политика из-за блокирования вступления Украины в ЕС.
Главные тезисы
- Орбан не устает выступать с циничными заявлениями и угрозами в адрес Зеленского и украинцев.
- Он не верит, что Украина станет членом ЕС без разрешения Венгрии.
Орбан обостряет конфликт с Зеленским
Как уже упоминалось ранее, недавно президент Украины подверг жесткой критике венгерского лидера, а также добавил, что тот делает "очень опасные вещи".
Владимир Зеленский также озвучил предположение, что действия Виктора Орбана по блокированию вступления Украины в ЕС напрямую связаны с вовлечением Киева во внутриполитическую борьбу на фоне грядущих выборов 2026 года.
Глава венгерского правительства не замедлил с ответом:
Он также цинично начал утверждать, что без разрешения Венгрии никогда не произойдет присоединение Украины к европейской семье.
По словам пророссийского политика, каждый венгерский гражданин будет иметь право высказать свое мнение по этому поводу.
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