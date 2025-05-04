Фіцо панікує після натяків Зеленського на "бавовну" у Москві 9 травня

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив своє обурення після заяв українського лідера Володимира Зеленського про те, що Україна не може забезпечити безпеку політиків, які братимуть участь у святкуваннях 9 травня у Москві.
Головні тези:
- Фіцо цинічно збрехав, що заяви Зеленського можуть погіршити міжнародні відносини та підштовхнути до конфлікту.
- Він також закликав прийняти пропозицію Путіна про “перемир'я”.
Фіцо злякався, що зможе потрапити під удар України у Москві
На переконання прем'єра Словаччини, своїми заявами український лідер Зеленський погрожує поплічникам російського диктатора Володимира Путіна, які приїдуть на парад у Москву.
Як цинічно зазначив Фіцо, йому, мовляв, дуже прикро, що "Зеленський та інші змішують минуле з сьогоденням".
На цьому тлі він закликав прийняти пропозицію Путіна про перемир'я, коли йшлося про святкування 80-ї річниці.
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