Фіцо панікує після натяків Зеленського на "бавовну" у Москві 9 травня
Категорія
Політика
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Фіцо панікує після натяків Зеленського на "бавовну" у Москві 9 травня

Фіцо злякався, що зможе потрапити під удар України у Москві
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Джерело:  online.ua

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив своє обурення після заяв українського лідера Володимира Зеленського про те, що Україна не може забезпечити безпеку політиків, які братимуть участь у святкуваннях 9 травня у Москві.

Головні тези:

  • Фіцо цинічно збрехав, що заяви Зеленського можуть погіршити міжнародні відносини та підштовхнути до конфлікту.
  • Він також закликав прийняти пропозицію Путіна про “перемир'я”.

Фіцо злякався, що зможе потрапити під удар України у Москві

На переконання прем'єра Словаччини, своїми заявами український лідер Зеленський погрожує поплічникам російського диктатора Володимира Путіна, які приїдуть на парад у Москву.

Я відкидаю такі погрози з міркувань безпеки. Я повністю поважаю те, що безпека учасників є внутрішньою справою Російської Федерації. Але якщо пан Зеленський вважає, що його вигуки змусять іноземні делегації не приїхати, то він глибоко помиляється. Але я мусив висловити своє засудження такого способу висловлювання.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

Як цинічно зазначив Фіцо, йому, мовляв, дуже прикро, що "Зеленський та інші змішують минуле з сьогоденням".

На цьому тлі він закликав прийняти пропозицію Путіна про перемир'я, коли йшлося про святкування 80-ї річниці.

Це велика неповага, коли хтось країні, яка мала найбільший внесок у перемогу над фашизмом і понесла абсолютно найбільші жертви, які ми можемо собі уявити, каже: "Ну святкуйте, ми вам там може кинемо якийсь дрон чи щось подібне". Для мене це неприйнятні речі", — додав Фіцо.

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