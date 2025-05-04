Фіцо панікує після натяків Зеленського на "бавовну" у Москві 9 травня

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив своє обурення після заяв українського лідера Володимира Зеленського про те, що Україна не може забезпечити безпеку політиків, які братимуть участь у святкуваннях 9 травня у Москві.

Фіцо злякався, що зможе потрапити під удар України у Москві

На переконання прем'єра Словаччини, своїми заявами український лідер Зеленський погрожує поплічникам російського диктатора Володимира Путіна, які приїдуть на парад у Москву.

Я відкидаю такі погрози з міркувань безпеки. Я повністю поважаю те, що безпека учасників є внутрішньою справою Російської Федерації. Але якщо пан Зеленський вважає, що його вигуки змусять іноземні делегації не приїхати, то він глибоко помиляється. Але я мусив висловити своє засудження такого способу висловлювання. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Як цинічно зазначив Фіцо, йому, мовляв, дуже прикро, що "Зеленський та інші змішують минуле з сьогоденням".

На цьому тлі він закликав прийняти пропозицію Путіна про перемир'я, коли йшлося про святкування 80-ї річниці.