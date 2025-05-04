"Это исторический момент". Буданов объявил о впечатляющем достижении ГУР

Морские дроны Главного управления разведки Украины уничтожили сразу два российских истребителя. По словам начальника ГУР МОУ, это действительно исторический момент в войне со страной-агрессорой РФ.
Главные тезисы
- Свое мастерство еще раз продемонстрировали воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13.
- Для ударов по вражеским целям они использовали AIM-9 Sidewinder.
Новые детали успешной операции ГУР
В рамках операции, состоявшейся 2 мая, воины спецподразделения ГУР Group 13 уничтожили два российских самолета Су-30 ракетами AIM-9.
Что важно понимать, они совершали удары с морских беспилотных платформ Magura-7.
По словам Буданова, экипаж первого российского Су-30 спас гражданское судно в Черном море.
Что касается второго российского Су-30, то он, по предварительным данным, уничтожен в Крыму — экипажу выжить не удалось.
Как отметили в ГУР, AIM-9 Sidewinder — ракета класса "воздух-воздух" американского производства с инфракрасной системой самонаведения.
На успешную операцию ГУР еще 3 мая отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.
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