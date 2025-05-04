"Это исторический момент". Буданов объявил о впечатляющем достижении ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

"Это исторический момент". Буданов объявил о впечатляющем достижении ГУР

ГУР
Новые детали успешной операции ГУР
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Морские дроны Главного управления разведки Украины уничтожили сразу два российских истребителя. По словам начальника ГУР МОУ, это действительно исторический момент в войне со страной-агрессорой РФ.

Главные тезисы

  • Свое мастерство еще раз продемонстрировали воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13.
  • Для ударов по вражеским целям они использовали AIM-9 Sidewinder.

Новые детали успешной операции ГУР

Это исторический момент, — подчеркнул Кирилл Буданов.

В рамках операции, состоявшейся 2 мая, воины спецподразделения ГУР Group 13 уничтожили два российских самолета Су-30 ракетами AIM-9.

Что важно понимать, они совершали удары с морских беспилотных платформ Magura-7.

По словам Буданова, экипаж первого российского Су-30 спас гражданское судно в Черном море.

Что касается второго российского Су-30, то он, по предварительным данным, уничтожен в Крыму — экипажу выжить не удалось.

Мы используем несколько моделей (ракет — ред.) на нашей Magura-7, но лучшие результаты получаем с AIM-9.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава ГУР МО

Как отметили в ГУР, AIM-9 Sidewinder — ракета класса "воздух-воздух" американского производства с инфракрасной системой самонаведения.

На успешную операцию ГУР еще 3 мая отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.

Я благодарю наших ребят, которые наращивают украинские дальнобойные возможности — и в небе, и на море.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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