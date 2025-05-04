"Це історичний момент". Буданов оголосив про вражаюче досягнення ГУР

Я дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості — і в небі, і на морі. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона. Доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових об'єктах на території Криму. Мінус ще один, другий, російський літак за доб