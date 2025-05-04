"Це історичний момент". Буданов оголосив про вражаюче досягнення ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

"Це історичний момент". Буданов оголосив про вражаюче досягнення ГУР

ГУР
Нові деталі успішної операції ГУР
Read in English

Морські дрони Головного управління розвідки України знищили одразу два російських винищувачі. За словами начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, це дійсно історичний момент у війні з країною-агресоркою РФ.

Головні тези:

  • Свою майстерність вкотре продемонстрували воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13.
  • Для ударів по ворожим цілям вони використали AIM-9 Sidewinder.

Нові деталі успішної операції ГУР

Це історичний момент, ― наголосив Кирило Буданов.

У межах операції, яка відбулася 2 травня, воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 знищили два російські літаки Су-30 ракетами AIM-9.

Що важливо розуміти, вони здійснювали удари зморських безпілотних платформ Magura-7.

За слова Буданова, екіпаж першого російського Су-30 врятувало цивільне судно в Чорному морі.

Що стосується другого російського Су-30, то він, за попередніми даними, знищений у Криму ― екіпажу вижити не вдалося.

Ми використовуємо кілька моделей (ракет — ред.) на нашій Magura-7, але найкращі результати отримуємо з AIM-9.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Глава ГУР МО

Як зазначили у ГУР, AIM-9 Sidewinder ― ракета класу “повітря-повітря” американського виробництва з інфрачервоною системою самонаведення.

На нову успішну операцію ГУР ще 3 травня відреагував український лідер Володимир Зеленський.

Я дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості — і в небі, і на морі. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона. Доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових об'єктах на території Криму. Мінус ще один, другий, російський літак за доб

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР розкрили подробиці обміну українських військовополонених напередодні Великодня
обмін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Знищили понад 70 окупантів РФ — у ГУР звітували про бойову роботу тижня
ГУР
ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вперше у світі. ГУР з морського дрона Magura знищило бойовий літак РФ — відео
ГУР
Що відомо про нове унікальне досягнення ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?