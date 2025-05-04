"Це історичний момент". Буданов оголосив про вражаюче досягнення ГУР

Морські дрони Головного управління розвідки України знищили одразу два російських винищувачі. За словами начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, це дійсно історичний момент у війні з країною-агресоркою РФ.
Головні тези:
- Свою майстерність вкотре продемонстрували воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13.
- Для ударів по ворожим цілям вони використали AIM-9 Sidewinder.
Нові деталі успішної операції ГУР
У межах операції, яка відбулася 2 травня, воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 знищили два російські літаки Су-30 ракетами AIM-9.
Що важливо розуміти, вони здійснювали удари зморських безпілотних платформ Magura-7.
За слова Буданова, екіпаж першого російського Су-30 врятувало цивільне судно в Чорному морі.
Що стосується другого російського Су-30, то він, за попередніми даними, знищений у Криму ― екіпажу вижити не вдалося.
Як зазначили у ГУР, AIM-9 Sidewinder ― ракета класу “повітря-повітря” американського виробництва з інфрачервоною системою самонаведення.
На нову успішну операцію ГУР ще 3 травня відреагував український лідер Володимир Зеленський.
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