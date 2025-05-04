Україна з'їла живцем російські танки Т-80 — ексофіцер армії США

Основний бойовий російський танк Т-80 став справжньою ахіллесовою п'ятою армії РФ. Сили оборони України успішно перетворюють їх на “сталеві труни” для російських загарбників.
Головні тези:
- Т-80 потребує багато палива, а його дальність польоту зменшилася до 300 миль.
- Частина танка не має сильного бронювання, а це означає, що одна іскра від дрона або влучання протитанкової ракети може спричинити пожежу.
Що не так з російським танком Т-80
Згідно з останніми даними, воїни ЗСУ встигли знищити близько 1000 Т-80, часто використовуючи дрони FPV. Вони успішно атакують вразливу башту цих танків.
На це звернув увагу колишній офіцер армії США, військовий аналітик Брент Іствуд, пише 19FortyFive.
Кремль розраховував на те, що Т-80 на українському фронті буде проводити блискавичні атаки, однак не так сталося, як гадалося.
Що важливо розуміти, бронетанковий штурм мав взяти Київ у перші дні війни, однак танк не впорався зі своїм завданням.
Не можна ігнорувати той факт, що самі ж російські загарбники прозвали танк "сталевою труною".
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