Україна з'їла живцем російські танки Т-80 — ексофіцер армії США
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна з'їла живцем російські танки Т-80 — ексофіцер армії США

Що не так з російським танком Т-80
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Джерело:  online.ua

Основний бойовий російський танк Т-80 став справжньою ахіллесовою п'ятою армії РФ. Сили оборони України успішно перетворюють їх на “сталеві труни” для російських загарбників.

Головні тези:

  • Т-80 потребує багато палива, а його дальність польоту зменшилася до 300 миль.
  • Частина танка не має сильного бронювання, а це означає, що одна іскра від дрона або влучання протитанкової ракети може спричинити пожежу.

Що не так з російським танком Т-80

Згідно з останніми даними, воїни ЗСУ встигли знищити близько 1000 Т-80, часто використовуючи дрони FPV. Вони успішно атакують вразливу башту цих танків.

На це звернув увагу колишній офіцер армії США, військовий аналітик Брент Іствуд, пише 19FortyFive.

Кремль розраховував на те, що Т-80 на українському фронті буде проводити блискавичні атаки, однак не так сталося, як гадалося.

Але на росіян чекав сюрприз. Протитанкові ракети Javelin та безпілотні барражуючі боєприпаси зробили свою справу. Крім того, росіяни залишалися вразливими на дорогах, довгі колони танків та БТРів повільно займали позиції. Українці просто знищували танки, такі як Т-80, на передовій колон та в тилу.

Фото: wikipedia.org

Що важливо розуміти, бронетанковий штурм мав взяти Київ у перші дні війни, однак танк не впорався зі своїм завданням.

Не можна ігнорувати той факт, що самі ж російські загарбники прозвали танк "сталевою труною".

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