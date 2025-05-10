Кремль висунув цинічну вимогу для початку 30-денного перемир'я
Категорія
Політика
Дата публікації

Кремль висунув цинічну вимогу для початку 30-денного перемир'я

Пєсков
Джерело:  online.ua

Речник Кремля  Дмитро Пєсков повідомив, що російський диктатор Володимир Путін не підтримує пропозицію щодо 30-денного припинення вогню, поки союзники Києва не зупинять постачання озброєння Україні.

Головні тези:

  • Путінський режим не приховує, що не хоче зупиняти війну.
  • Речник Кремля заявив про “неможливість” виконання ініціативи перемир'я, доки російські війська продовжують “впевнено” наступати на фронті.

Кремль продовжує вигадувати нові вимоги

Як стверджує Пєсков, нелегітимний глава Кремля нібито підтримав пропозицію 30-денного перемир’я, проте знову вигадав нову причину, яка “заважає” Росії дотриматися її.

Речник Кремля додав, що Москва вважає реалізацію цієї ініціативи неможливою, допоки "на фронтах російські війська наступають і роблять це досить упевнено".

Також він цинічно додав, що на період перемир’я потрібно зупинити постачання західного озброєння в Україну.

Це буде перевага для України. Україна продовжить повну мобілізацію, перекидатиме нові війська на передову. Вона використає цей час для підготовки нових військовослужбовців і надання відпочинку тим, хто вже воює. То чому ми маємо давати Україні таку перевагу?

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Окрім того, представник Путіна безсоромно збрехав, що російський диктатор нібито "робить усе можливе, щоб вирішити проблему мирним і дипломатичним шляхом".

Але за відсутності мирних і дипломатичних засобів Москва змушена продовжувати військову операцію, — цинічно заявив Пєсков.

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