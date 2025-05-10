Макрон, Стармер, Мерц і Туск прибули в Київ — відома причина
Категорія
Політика
Дата публікації

Макрон, Стармер, Мерц і Туск прибули в Київ — відома причина

Макрон, Стармер, Мерц і Туск прибули в Київ — відома причина
Джерело:  Суспільне

Французький лідер Еммануель Макрон, премʼєр-міністри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибули до столиці України. У Києві вони мають намір взяти участь у  "коаліції охочих".

Головні тези:

  • Макрон, Стармер, Мерц і Туск вкотре продемонстрували, що готові боротися за перемогу України.
  • Президент України Володимир Зеленський акцентує на необхідності співпраці та зміцнення безпеки у регіоні.

Що відомо про візит європейських лідерів в Україну

Згідно з даними українських журналістів, головних союзників Києва у війні проти Росії зустрічали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та голова ОПУ Андрій Єрмак.

Окрім того, також був присутній очільник правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Нещодавно український лідер Володимир Зеленський анонсував зустріч "Коаліції охочих". Це сталося під час виступу на саміті країн JEF.

Глава держави наголосив, що ця коаліція має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку.

В Україні ми також готуємося до зустрічі з лідерами "коаліції охочих" — попереду серйозна робота. Нам потрібна ця коаліція, і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку відповідно до нашого спільного бачення. Я впевнений: Європа лише виграє від такої командної роботи — це допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки. Завтра — зустрічі

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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