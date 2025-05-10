Макрон, Стармер, Мерц і Туск прибули в Київ — відома причина

В Україні ми також готуємося до зустрічі з лідерами "коаліції охочих" — попереду серйозна робота. Нам потрібна ця коаліція, і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку відповідно до нашого спільного бачення. Я впевнений: Європа лише виграє від такої командної роботи — це допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки. Завтра — зустрічі