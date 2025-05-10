Макрон розкрив 3 головні теми зустрічі лідерів Європи у Києві

Вранці 10 травня французький лідер Емманюель Макрон, премʼєр-міністри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибули до Києва. Президент Франції нарешті назвав ключові цілі цього візиту.
Головні тези:
- Макрон нагадав про важливість миру, який розпочинається з припинення вогню.
- Суверенітет України та гарантії безпеки відіграють ключову роль у дипломатичних переговорах.
Зустріч лідерів Європи у Києві — перші подробиці
За словами Макрона, після повернення до Києва його перші думки — про український народ та його надзвичайну мужність.
Він також розкрив 3 ключові теми, які будуть у центрі уваги цієї дипломатичної місії.
Перше — це мир, який починається з повного і беззастережного припинення вогню.
За словами французького лідера, якщо Путін продовжить блокувати прогрес, то Євросоюз суттєво посилить тиск на Росію у тісній координації зі США.
Друге — це суверенітет.
На переконання Макрона, мирні угоди, які будуть підписані, повинні гарантувати безпеку України.
Третє — це майбутнє.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-