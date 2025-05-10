Макрон розкрив 3 головні теми зустрічі лідерів Європи у Києві

Вранці 10 травня французький лідер Емманюель Макрон, премʼєр-міністри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибули до Києва. Президент Франції нарешті назвав ключові цілі цього візиту.

Зустріч лідерів Європи у Києві — перші подробиці

За словами Макрона, після повернення до Києва його перші думки — про український народ та його надзвичайну мужність.

Він також розкрив 3 ключові теми, які будуть у центрі уваги цієї дипломатичної місії.

Перше — це мир, який починається з повного і беззастережного припинення вогню.

Це пропозиція, яку ми висуваємо разом зі Сполученими Штатами. Україна прийняла її 11 березня. Росія ж зволікає, висуває умови, грає на час і продовжує свою війну агресії. Емманюель Макрон Президент Франції

За словами французького лідера, якщо Путін продовжить блокувати прогрес, то Євросоюз суттєво посилить тиск на Росію у тісній координації зі США.

Друге — це суверенітет.

На переконання Макрона, мирні угоди, які будуть підписані, повинні гарантувати безпеку України.

Третє — це майбутнє.