Трамп зізнався, чому досі не зміг завершити війну РФ проти України
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Трамп зізнався, чому досі не зміг завершити війну РФ проти України

Трамп переоцінив свої сили
Джерело:  The Wall Street Journal

Американський лідер Дональд Трамп у закритому колі своїх соратників визнав, що вирішення міжнародних конфліктів, зокрема завершення російської агресії в Україні, виявилося значно складнішим завданням, ніж він собі це уявляв.

Головні тези:

  • Трамп заявив, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним були для нього дуже складними.
  • За понад 100 днів на посаді президента республіканець не зміг вирішити жодну з серйозних проблем.

Трамп переоцінив свої сили

Від своїх інсайдерів видання The Wall Street Journal дізналося, що очільник Білого дому описав свої намагання зупинити війну Росії проти України як "зростаюче розчарування".

Ба більше, Трамп поскаржився на безсонні ночі через неможливість вирішення цієї проблеми.

Соратники президента США поцікавилися, які зовнішньополітичні виклики були для нього найскладнішими.

Трамп відверто зізнався, що проведення перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним було особливо складним.

Він хоче отримати все, — поскаржився американський лідер, маючи на увазі Україну.

Що важливо розуміти, минуло вже понад 100 днів після того, як Дональд Трамп повернувся у Білий дім, однак суттєвого прогресу досі немає.

Жоден з конфліктів не наблизився до вирішення: переговори про припинення ядерної програми Ірану зайшли в глухий кут, а торговельна війна погіршує відносини з союзниками, — наголошує видання.

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