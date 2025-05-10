Трамп зізнався, чому досі не зміг завершити війну РФ проти України

Американський лідер Дональд Трамп у закритому колі своїх соратників визнав, що вирішення міжнародних конфліктів, зокрема завершення російської агресії в Україні, виявилося значно складнішим завданням, ніж він собі це уявляв.

Трамп переоцінив свої сили

Від своїх інсайдерів видання The Wall Street Journal дізналося, що очільник Білого дому описав свої намагання зупинити війну Росії проти України як "зростаюче розчарування".

Ба більше, Трамп поскаржився на безсонні ночі через неможливість вирішення цієї проблеми.

Соратники президента США поцікавилися, які зовнішньополітичні виклики були для нього найскладнішими.

Трамп відверто зізнався, що проведення перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним було особливо складним.

Він хоче отримати все, — поскаржився американський лідер, маючи на увазі Україну. Поширити

Що важливо розуміти, минуло вже понад 100 днів після того, як Дональд Трамп повернувся у Білий дім, однак суттєвого прогресу досі немає.