Трамп признался, почему до сих пор не смог завершить войну РФ против Украины

Американский лидер Дональд Трамп в закрытом круге своих соратников признал, что разрешение международных конфликтов, в частности завершение российской агрессии в Украине, оказалось более сложной задачей, чем он себе это представлял.
Главные тезисы
- Трамп заявил, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным были для него очень сложными.
- За более чем 100 дней в должности президента республиканец не смог решить ни одну из серьезных проблем.
Трамп переоценил свои силы
От своих инсайдеров издания The Wall Street Journal узнало, что глава Белого дома описал свои попытки остановить войну России против Украины как "растущее разочарование".
Более того, Трамп пожаловался на бессонные ночи из-за невозможности решения этой проблемы.
Соратники президента США поинтересовались, какие внешнеполитические вызовы были для него наиболее сложными.
Трамп откровенно признался, что проведение переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным было очень сложным.
Что важно понимать, прошло уже более 100 дней после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, однако существенного прогресса до сих пор нет.
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