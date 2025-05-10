Трамп признался, почему до сих пор не смог завершить войну РФ против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп признался, почему до сих пор не смог завершить войну РФ против Украины

Трамп переоценил свои силы
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Американский лидер Дональд Трамп в закрытом круге своих соратников признал, что разрешение международных конфликтов, в частности завершение российской агрессии в Украине, оказалось более сложной задачей, чем он себе это представлял.

Главные тезисы

  • Трамп заявил, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным были для него очень сложными.
  • За более чем 100 дней в должности президента республиканец не смог решить ни одну из серьезных проблем.

Трамп переоценил свои силы

От своих инсайдеров издания The Wall Street Journal узнало, что глава Белого дома описал свои попытки остановить войну России против Украины как "растущее разочарование".

Более того, Трамп пожаловался на бессонные ночи из-за невозможности решения этой проблемы.

Соратники президента США поинтересовались, какие внешнеполитические вызовы были для него наиболее сложными.

Трамп откровенно признался, что проведение переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным было очень сложным.

Он хочет получить все, — посетовал американский лидер, имея в виду Украину.

Что важно понимать, прошло уже более 100 дней после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, однако существенного прогресса до сих пор нет.

Ни один из конфликтов не приблизился к разрешению: переговоры о прекращении ядерной программы Ирана зашли в тупик, а торговая война ухудшает отношения с союзниками, — отмечает издание.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Западная разведка узнала о резком изменении планов Путина касательно Украины
Чего дальше ждать от Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль выдвинул циничное требование для начала 30-дневного перемирия
Кремль продолжает придумывать новые требования
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон, Стармер, Мерц и Туск прибыли в Киев — известна причина
Что известно о визите европейских лидеров в Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?