"Готовы реагировать решительно". Макрон публично обратился к России

9 мая французский лидер Эмманюэль Макрон подвел итоги своих телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, которые касались прекращения огня в войне РФ против Украины.
Главные тезисы
- К требованиям Макрона присоединились новый канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп.
Против России могут ввести новые жесткие санкции.
Макрон и союзники настроены решительно
Глава республики подчеркнул, что приветствует четкий призыв Трампа к безусловному 30-дневному прекращению огня.
Эмманюэль Макрон обратил внимание на то, что утром 8 мая этот призыв поддержали британские и скандинавские союзники.
По его убеждению, всем крайне важно немедленно работать для прекращения огня — "без притворства и маневров, направленных на затягивание времени".
На этом фоне Макрон напомнил, что Украина уже почти два месяца назад согласилась на прекращение огня.
Что важно понимать, в этот день немецкий лидер Фридрих Мерц пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на длительное перемирие в Украине и на мирные переговоры.
С идентичными угрозами выступил президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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