"Готовы реагировать решительно". Макрон публично обратился к России

9 мая французский лидер Эмманюэль Макрон подвел итоги своих телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, которые касались прекращения огня в войне РФ против Украины.

Макрон и союзники настроены решительно

Глава республики подчеркнул, что приветствует четкий призыв Трампа к безусловному 30-дневному прекращению огня.

Эмманюэль Макрон обратил внимание на то, что утром 8 мая этот призыв поддержали британские и скандинавские союзники.

По его убеждению, всем крайне важно немедленно работать для прекращения огня — "без притворства и маневров, направленных на затягивание времени".

На этом фоне Макрон напомнил, что Украина уже почти два месяца назад согласилась на прекращение огня.

Теперь я жду, что Россия сделает то же. В противном случае мы будем готовы реагировать решительно вместе со всеми европейцами и в тесной координации с США, — заявил Макрон. Поделиться

Фото: скриншот

Что важно понимать, в этот день немецкий лидер Фридрих Мерц пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на длительное перемирие в Украине и на мирные переговоры.