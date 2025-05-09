По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Будапешт пока не получал от Украины официальных уведомлений о разоблаченной сети венгерских шпионов. На этом фоне он в очередной раз заявил об "антивенгерской пропаганде".
Главные тезисы
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отрицает получение официальных сообщений от Украины об разоблаченной сети венгерских шпионов.
- Венгерский дипломат безосновательно обвиняет Украину в распространении антивенгерской пропаганды.
Сийярто прокомментировал спецоперацию СБУ
Журналисты поинтересовались у главы МИД Венгрии, какой была первая реакция команды Виктора Орбана на заявление СБУ о разоблачении сети шпионов военной разведки Венгрии.
Как утверждает Сийярто, он пока не получал таких сообщений от официального Киева.
На этом фоне венгерский дипломат начал лгать, что в Украине регулярно распространяют антивенгерскую пропаганду.
Однако он не предоставил никаких доказательств своим утверждением.
Что важно понимать, 9 мая Служба безопасности Украины официально объявила о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии, осуществлявшей шпионскую деятельность на Закарпатье.
Одна из ее главных задач — узнать настроения местных жителей и их реакцию на потенциальное появление в регионе "венгерских миротворцев".
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