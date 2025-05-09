Разоблачение шпионов Венгрии в Украине — как отреагировала команда Орбана
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Разоблачение шпионов Венгрии в Украине — как отреагировала команда Орбана

Сийярто прокомментировал спецоперацию СБУ
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Источник:  online.ua

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Будапешт пока не получал от Украины официальных уведомлений о разоблаченной сети венгерских шпионов. На этом фоне он в очередной раз заявил об "антивенгерской пропаганде".

Главные тезисы

  • Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отрицает получение официальных сообщений от Украины об разоблаченной сети венгерских шпионов.
  • Венгерский дипломат безосновательно обвиняет Украину в распространении антивенгерской пропаганды.

Сийярто прокомментировал спецоперацию СБУ

Журналисты поинтересовались у главы МИД Венгрии, какой была первая реакция команды Виктора Орбана на заявление СБУ о разоблачении сети шпионов военной разведки Венгрии.

Как утверждает Сийярто, он пока не получал таких сообщений от официального Киева.

Мы сможем что-то сказать только если получим какие-то детали или официальную информацию. К тому времени это следует рассматривать как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью, — цинично ответил Петер Сийярто

На этом фоне венгерский дипломат начал лгать, что в Украине регулярно распространяют антивенгерскую пропаганду.

Однако он не предоставил никаких доказательств своим утверждением.

Что важно понимать, 9 мая Служба безопасности Украины официально объявила о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии, осуществлявшей шпионскую деятельность на Закарпатье.

Одна из ее главных задач — узнать настроения местных жителей и их реакцию на потенциальное появление в регионе "венгерских миротворцев".

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