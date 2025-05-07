Литва планирует отдавать Украине 50% нового оружия

Глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене официально подтвердила, что власти ее страны уже рассматривают запуск производства морских дронов и другого важного вооружения по схеме "1+1" — один для себя, один для Украины.
Главные тезисы
- Шакалиене выразила заинтересованность украинскими военными технологиями.
- Литва также выделила 20 миллионов евро на поддержку оборонной промышленности Украины.
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По словам Довиле Шакалиене, она и ее команда действительно заинтересовались украинскими ударными надводными дронами, ракетными дронами и другим вооружением.
Глава оборонного ведомства добавила, что в Литве уже обсуждается совместное с Украиной производство отдельных видов вооружения, используя принцип "1+1".
Согласно ему, Литва будет оплачивать производство и передавать Украине половину изготовленного оружия.
На этом фоне следует также упомянуть, что недавно Литва выделила 20 миллионов евро на финансирование отдельных проектов украинской оборонной промышленности.
По убеждению министра, сотрудничество с Украиной в отдельных сферах, связанных с ракетными дронами, морскими дронами и другими технологиями, действительно очень перспективно.
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