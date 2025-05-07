Литва планирует отдавать Украине 50% нового оружия

Глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене официально подтвердила, что власти ее страны уже рассматривают запуск производства морских дронов и другого важного вооружения по схеме "1+1" — один для себя, один для Украины.

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По словам Довиле Шакалиене, она и ее команда действительно заинтересовались украинскими ударными надводными дронами, ракетными дронами и другим вооружением.

Magura, по-моему, это прекрасное военная разработка, — подчеркнула она. Поделиться

Глава оборонного ведомства добавила, что в Литве уже обсуждается совместное с Украиной производство отдельных видов вооружения, используя принцип "1+1".

Согласно ему, Литва будет оплачивать производство и передавать Украине половину изготовленного оружия.

То есть, мы оплачиваем производство двух единиц оружия, одна из которых передается Украине, а другая остается в Литве, но мы платим за обе, — заявила Довиле Шакалиене. Поделиться

На этом фоне следует также упомянуть, что недавно Литва выделила 20 миллионов евро на финансирование отдельных проектов украинской оборонной промышленности.