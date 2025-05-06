Трамп обвалил цены на нефть и загнал Путина в тупик
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп обвалил цены на нефть и загнал Путина в тупик

Путину придется принимать болезненные для РФ решения
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Источник:  Reuters

Иностранные аналитики указывают на то, что цена на российскую нефть в рублях упала ниже 4 тыс. рублей за баррель. Что важно понимать, это минимальный показатель за последние два года, а также на 40% меньше, чем предусмотрено государственным бюджетом страны-агрессорки.

Главные тезисы

  • По всей вероятности, Путину придется повышать налоги и сокращать социальные расходы.
  • Увеличение военных расходов на 25% может привести к обострению экономической ситуации в России.

Путину придется принимать болезненные для РФ решения

Экономисты обращают внимание на то, что средняя цена смеси Urals и ESPO упала до 48,92 долл. за баррель, или 3,9 тыс. рублей. А вот в российский бюджет был заложен показатель — 6,7 тыс. рублей.

В последний раз столь низкой цена была в мае 2023 года. Более того, она существенно не дотягивает до обновленного правительственного прогноза.

Речь идет о 5281 рубль за баррель, который используется для расчета налогов.

Также указано, что страна-агрессорка РФ уже увеличила военные расходы на 2025 год на 25% — до 6,3% ВВП.

По словам экспертов, это самый высокий показатель со времен Холодной войны.

Многие аналитики склоняются к тому, что Путин будет вынужден повышать налоги, сокращать расходы на социальные программы и наращивать заимствования.

За последние 6 торговых сессий мировые цены на нефть потеряли более 10%, а с апреля снизились более чем на 20%. Тогда заявления президента США Дональда Трампа по поводу торговых пошлин вызвали опасения по поводу глобального экономического замедления.

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