Трамп обвалив ціни на нафту та загнав Путіна у глухий кут
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп обвалив ціни на нафту та загнав Путіна у глухий кут

Путіну доведеться ухвалювати болючі рішення для РФ
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Джерело:  Reuters

Іноземні аналітики вказують на те, що ціна на російську нафту в рублях впала нижче 4 тис. рублів за барель. Що важливо розуміти, це мінімальний показник за останні два роки, а також на 40% менше, ніж передбачено в державному бюджеті країни-агресорки.

Головні тези:

  • Цілком імовірно, Путіну доведеться підвищувати податки та скорочувати соціальні витрати.
  • Збільшення військових витрат на 25% може призвести до загострення економічної ситуації в Росії.

Путіну доведеться ухвалювати болючі для Росії рішення

Економісти звертають увагу на те, що середня ціна суміші Urals та ESPO впала до 48,92 дол за барель, або 3,9 тис. рублів. А от у російський бюджет був закладений показник — 6,7 тис. рублів.

Останнього разу настілки низькою ціна була у травні 2023 року. Ба більше, вона суттєво не дотягує до оновленого урядового прогнозу.

Йдеться про 5 281 рубль за барель, який використовується для розрахунку податків.

Також вказано, що країна-агресорка РФ вже збільшила військові витрати на 2025 рік на 25% — до 6,3% ВВП.

За словами експертів, це є найвищим показником з часів Холодної війни.

Чимало аналітиків схиляються до того, що Путін буде змушений підвищувати податки, скорочувати витрати на соціальні програми й нарощувати запозичення.

Протягом останніх 6 торгових сесій світові ціни на нафту втратили понад 10%, а з квітня знизилися більш ніж на 20%. Тоді заяви президента США Дональда Трампа щодо торгових мит спричинили побоювання щодо глобального економічного сповільнення.

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