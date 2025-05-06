Трамп обвалив ціни на нафту та загнав Путіна у глухий кут

Іноземні аналітики вказують на те, що ціна на російську нафту в рублях впала нижче 4 тис. рублів за барель. Що важливо розуміти, це мінімальний показник за останні два роки, а також на 40% менше, ніж передбачено в державному бюджеті країни-агресорки.

Путіну доведеться ухвалювати болючі для Росії рішення

Економісти звертають увагу на те, що середня ціна суміші Urals та ESPO впала до 48,92 дол за барель, або 3,9 тис. рублів. А от у російський бюджет був закладений показник — 6,7 тис. рублів.

Останнього разу настілки низькою ціна була у травні 2023 року. Ба більше, вона суттєво не дотягує до оновленого урядового прогнозу.

Йдеться про 5 281 рубль за барель, який використовується для розрахунку податків.

Також вказано, що країна-агресорка РФ вже збільшила військові витрати на 2025 рік на 25% — до 6,3% ВВП.

За словами експертів, це є найвищим показником з часів Холодної війни.

Чимало аналітиків схиляються до того, що Путін буде змушений підвищувати податки, скорочувати витрати на соціальні програми й нарощувати запозичення.