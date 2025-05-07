Литва планує віддавати Україні 50% нової зброї
Категорія
Світ
Дата публікації

Литва планує віддавати Україні 50% нової зброї

Литва готова суттєво посилити допомогу Україні
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Джерело:  Мілітарний

Очільниця Міністерства оборони Литви Довілє Шакалієне офіційно підтвердила, що влада її країни уже розглядає запуск виробництва морських дронів та іншого важливого озброєння за схемою “1+1” — один для себе, один для України. 

Головні тези:

  • Шакалієне висловила зацікавленість українськими військовими технологіями.
  • Литва також виділила 20 мільйонів євро на підтримку оборонної промисловості України.

Литва готова суттєво посилити допомогу Україні

За словами Довілє Шакалієне, вона та її команда справді зацікавилися українськими ударними надводними дронами, ракетними дронами та іншим озброєнням.

Magura, як на мене, — це чудовий військовий виріб, — наголосила вона.

Глава оборонного відомства додала, що у Литві уже обговорюють спільне з Україною виробництво окремих видів озброєння, використовуючи принцип “1+1”.

Відповідно до нього Литва оплачуватиме виробництво та передаватиме Україні половину виготовленої зброї.

Тобто ми оплачуємо виробництво двох одиниць зброї, одна з яких передається Україні, а інша залишається в Литві, але ми платимо за обидві, — заявила Довілє Шакалієне.

На цьому тлі варто також згадати, що нещодавно Литва виділила 20 мільйонів євро на фінансування окремих проєктів української оборонної промисловості.

На переконання міністерка, співпраця з Україною в окремих сферах, пов’язаних із ракетними дронами, морськими дронами та іншими технологіями, є справді дуже перспективною.

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