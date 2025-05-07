Литва планує віддавати Україні 50% нової зброї

Очільниця Міністерства оборони Литви Довілє Шакалієне офіційно підтвердила, що влада її країни уже розглядає запуск виробництва морських дронів та іншого важливого озброєння за схемою “1+1” — один для себе, один для України.
Головні тези:
- Шакалієне висловила зацікавленість українськими військовими технологіями.
- Литва також виділила 20 мільйонів євро на підтримку оборонної промисловості України.
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За словами Довілє Шакалієне, вона та її команда справді зацікавилися українськими ударними надводними дронами, ракетними дронами та іншим озброєнням.
Глава оборонного відомства додала, що у Литві уже обговорюють спільне з Україною виробництво окремих видів озброєння, використовуючи принцип “1+1”.
Відповідно до нього Литва оплачуватиме виробництво та передаватиме Україні половину виготовленої зброї.
На цьому тлі варто також згадати, що нещодавно Литва виділила 20 мільйонів євро на фінансування окремих проєктів української оборонної промисловості.
На переконання міністерка, співпраця з Україною в окремих сферах, пов’язаних із ракетними дронами, морськими дронами та іншими технологіями, є справді дуже перспективною.
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