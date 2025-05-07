Литва планує віддавати Україні 50% нової зброї

Очільниця Міністерства оборони Литви Довілє Шакалієне офіційно підтвердила, що влада її країни уже розглядає запуск виробництва морських дронів та іншого важливого озброєння за схемою “1+1” — один для себе, один для України.

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За словами Довілє Шакалієне, вона та її команда справді зацікавилися українськими ударними надводними дронами, ракетними дронами та іншим озброєнням.

Magura, як на мене, — це чудовий військовий виріб, — наголосила вона. Поширити

Глава оборонного відомства додала, що у Литві уже обговорюють спільне з Україною виробництво окремих видів озброєння, використовуючи принцип “1+1”.

Відповідно до нього Литва оплачуватиме виробництво та передаватиме Україні половину виготовленої зброї.

Тобто ми оплачуємо виробництво двох одиниць зброї, одна з яких передається Україні, а інша залишається в Литві, але ми платимо за обидві, — заявила Довілє Шакалієне. Поширити

На цьому тлі варто також згадати, що нещодавно Литва виділила 20 мільйонів євро на фінансування окремих проєктів української оборонної промисловості.