У Росії почався транспортний колапс після атаки України

Нова атака українських дронів на країну-агресорку Росії призвела до вкрай неочікуваних наслідків. Згідно з останніми даними, дуже багато російських авіакомпаній скасували десятки рейсів по території РФ 7 травня.

Що відомо про колапс в Росії

Як повідомляє російське опозиційне видання The Moscow Times, у деяких аеропортах Центральної Росії виник транспортний колапс.

Люди не приховують свого обурення, адже уже багато годин не отримують доступу ні до їжі, ні до води, ні до місця для ночівлі.

Що важливо розуміти, найбільший російський авіаперевізник "Аерофлот" уже скасував 52 рейси з Москви і ще 54 — до столиці РФ, згідно з онлайн-таблом компанії.

Як вдалося дізнатися журналістам, загалом затримано понад 140 рейсів до та з Москви.

Окрім того, авіакомпанія "Победа" вже офіційно підтвердила, що через обмеження, введені Росавіацією, була змушена скасувати частину рейсів 6 і 7 травня.

З ідентичними проблеми стикнулася й російська авіакомпанія S7 Airlines. За словами її пресслужби, деякі рейси в аеропорт Домодєдово довелося екстрено скасувати.

"Уральські авіалінії" заявили журналістам, що скасували 18 рейсів, а ще 9 літаків було переспрямовано. Також понад 40 рейсів — затримано через "надзвичайну ситуацію".

Окрім того, атака українських дронів перешкодила роботі Azur Air, Nordwind і Nordstar.