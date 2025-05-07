ЗМІ дізналися головну тему переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЗМІ дізналися головну тему переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна

Що замислили Путін та Сі
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Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними журналістів, глава Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін уже цього тижня відновлять переговори щодо давно відкладеного проєкту газопроводу "Сила Сибіру-2", що має на меті з’єднати дві економіки.

Головні тези:

  • Встановлення ціни на газ є основним питанням у переговорах між Китаєм та Росією.
  • Проєкт “Сила Сибіру-2” дасть Росії можливість додатково постачати 50 мільярдів кубометрів газу на рік.

Що замислили Путін та Сі

Як вдалося дізнатися журналістам, Китай наразі налаштований обговорювати вищу ціну на газ, ніж раніше.

Офіційний Пекін хоче встановити ціну, що буде знаходитися між внутрішньою ціною газу в Росії та тарифом, за яким закуповується газ через газопровід "Сила Сибіру", який почав працювати у 2019 році.

Не можна ігнорувати той факт, що Китай та Росія досі не змогли подолати певні розбіжності.

Китай наполягає на прокладанні прямого маршруту, уникаючи шляху через Монголію. Перший газопровід "Сила Сибіру" з’єднує Росію та Китай безпосередньо, однак для другого проєкту раніше розглядалися й інші маршрути.

Що важливо розуміти, "Сила Сибіру-2" дасть Росії можливість додатково постачати 50 мільярдів кубометрів газу на рік.

Що стосується Китаю, то він отримає шанс замінити дорожчий імпорт скрапленого природного газу.

Переговори з цього приводу тягнуться роками, тому значного прориву може й не статися.

Ще одним невизначеним фактором у переговорах є спроби США встановити тісніші контакти з Росією в енергетичній сфері, включно з можливим співробітництвом з "Газпромом".

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