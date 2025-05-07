ЗМІ дізналися головну тему переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна

Згідно з даними журналістів, глава Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін уже цього тижня відновлять переговори щодо давно відкладеного проєкту газопроводу "Сила Сибіру-2", що має на меті з’єднати дві економіки.
Головні тези:
- Встановлення ціни на газ є основним питанням у переговорах між Китаєм та Росією.
- Проєкт “Сила Сибіру-2” дасть Росії можливість додатково постачати 50 мільярдів кубометрів газу на рік.
Що замислили Путін та Сі
Як вдалося дізнатися журналістам, Китай наразі налаштований обговорювати вищу ціну на газ, ніж раніше.
Офіційний Пекін хоче встановити ціну, що буде знаходитися між внутрішньою ціною газу в Росії та тарифом, за яким закуповується газ через газопровід "Сила Сибіру", який почав працювати у 2019 році.
Не можна ігнорувати той факт, що Китай та Росія досі не змогли подолати певні розбіжності.
Що важливо розуміти, "Сила Сибіру-2" дасть Росії можливість додатково постачати 50 мільярдів кубометрів газу на рік.
Що стосується Китаю, то він отримає шанс замінити дорожчий імпорт скрапленого природного газу.
Переговори з цього приводу тягнуться роками, тому значного прориву може й не статися.
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