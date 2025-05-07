СМИ узнали главную тему переговоров Путина и Си Цзиньпина
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Экономика
Дата публикации

СМИ узнали главную тему переговоров Путина и Си Цзиньпина

Что задумали Путин и Си
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Источник:  Bloomberg

Согласно данным журналистов, глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин уже на этой неделе возобновят переговоры относительно давно отложенного проекта газопровода "Сила Сибири-2", цель которого - соединить две экономики.

Что задумали Путин и Си

Как удалось узнать журналистам, Китай сейчас настроен обсуждать более высокую цену на газ, чем раньше.

Официальный Пекин хочет установить цену, которая будет находиться между внутренней ценой газа в России и тарифом, по которому закупается газ через газопровод "Сила Сибири", начавший работать в 2019 году.

Нельзя игнорировать тот факт, что Китай и Россия до сих пор не смогли преодолеть разногласия.

Китай настаивает на прокладке прямого маршрута, избегая пути через Монголию. Первый газопровод "Сила Сибири" соединяет Россию и Китай напрямую, однако для второго проекта ранее рассматривались и другие маршруты.

Что важно понимать, "Сила Сибири-2" позволит России дополнительно поставлять 50 миллиардов кубометров газа в год.

Что касается Китая, то он получит шанс заменить более дорогой импорт сжиженного природного газа.

Переговоры на этот счет тянутся годами, поэтому значительного прорыва может и не произойти.

Еще одним неопределенным фактором в переговорах являются попытки США установить более тесные контакты с Россией в энергетической сфере, включая возможное сотрудничество с "Газпромом".

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