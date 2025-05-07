Фон дер Ляен назвала "самую мощную гарантию безопасности" для Украины

По мнению главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, именно ускорение вступления Украины в Европейский Союз может стать сильнейшей гарантией безопасности для Украины после установления мира.

Фон дер Ляен призывает помочь Украине

Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем Союзе. Это не только стремление Украины, это может быть сильнейшей гарантией безопасности. Урсула фон дер Ляен Президент Европейской комиссии

По словам фон дер Ляен, это была одна из главных тем ее последней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме.

Она также напомнила, что захватническая война России против Украины, наконец, закончится, а ее финал повлияет на формирование европейского континента на несколько поколений вперед.

По убеждению главы Еврокомиссии, "плохое соглашение может поощрить Путина вернуться с новыми силами, что стало бы рецептом все большей нестабильности и незащищенности".

На этом фоне фон дер Ляен назвала 3 приоритета для ЕС на пути установления справедливого мира для Украины: