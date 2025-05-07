"Это надругательство". Украина призывает иностранные государства не участвовать в российском параде 9 мая

Власть Украины публично обратилась к государствам, которые планируют отправить своих военных в Москву для участия в параде 9 мая. Официальный Киев отмечает, что участие в этом действе неприемлемо и будет расцениваться Украиной как надругательство над памятью о победе над нацизмом, памятью миллионов украинцев-фронтовиков, которые освобождали нашу страну и всю Европу от нацизма восемь десятилетий назад.
Главные тезисы
- Украина призывает все иностранные государства и международные организации принять правильные решения.
- Россияне давно потерали статус освободителей Европы. Они стали оккупантами и военными преступниками.
Украина просит другие страны не участвовать в новом российском "шабаше"
Что важно понимать, 8 мая Украина вместе с остальной Европой и миром будет отмечать 80-ю годовщину победы над нацизмом.
Дипломатическое ведомство напоминает о том, что более 6 миллионов украинцев воевало в рядах Красной Армии, сотни тысяч — в составе движений сопротивления и армий союзников антигитлеровской коалиции.
Ни одна страна в мире не может игнорировать тот факт, что уже более 11 лет против украинского народа — одного из народов-победителей над нацизмом и заплатившего страшную цену за мир и свободу в Европе — ведется жестокая и непровоцированная захватническая война.
За это время Россия совершила сотни тысяч военных преступлений, а солдаты РФ убили уже 620 и ранили почти 2 тысячи, похитили по меньшей мере 20 тысяч украинских детей.
МИД Украины обращает внимание, что именно эта армия будет маршировать 9 мая на Красной площади в Москве.
Эти военные больше не могут считаться освободителями Европы, они стали оккупантами и военными преступниками.
Украина и другой цивилизованный мир будут расценивать участие иностранных военнослужащих в этом действе как надругательство над памятью о победе над нацизмом, памятью миллионов украинцев-фронтовиков, которые освобождали нашу страну и всю Европу от нацизма восемь десятилетий назад.
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