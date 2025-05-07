"Это надругательство". Украина призывает иностранные государства не участвовать в российском параде 9 мая
Категория
Украина
Дата публикации

"Это надругательство". Украина призывает иностранные государства не участвовать в российском параде 9 мая

МИД Украины
Украина просит другие страны не участвовать в новом российском "шабаше"
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Власть Украины публично обратилась к государствам, которые планируют отправить своих военных в Москву для участия в параде 9 мая. Официальный Киев отмечает, что участие в этом действе неприемлемо и будет расцениваться Украиной как надругательство над памятью о победе над нацизмом, памятью миллионов украинцев-фронтовиков, которые освобождали нашу страну и всю Европу от нацизма восемь десятилетий назад.

Главные тезисы

  • Украина призывает все иностранные государства и международные организации принять правильные решения.
  • Россияне давно потерали статус освободителей Европы. Они стали оккупантами и военными преступниками.

Украина просит другие страны не участвовать в новом российском "шабаше"

Что важно понимать, 8 мая Украина вместе с остальной Европой и миром будет отмечать 80-ю годовщину победы над нацизмом.

Мы храним память о Второй мировой войне, от которой пострадала каждая украинская семья. Фронт прокатился по всей нашей территории дважды, а общие человеческие потери украинского народа составили восемь миллионов погибших: 5 миллионов гражданских и 3 миллиона военных, — сказано в заявлении МИД Украины.

Дипломатическое ведомство напоминает о том, что более 6 миллионов украинцев воевало в рядах Красной Армии, сотни тысяч — в составе движений сопротивления и армий союзников антигитлеровской коалиции.

Ни одна страна в мире не может игнорировать тот факт, что уже более 11 лет против украинского народа — одного из народов-победителей над нацизмом и заплатившего страшную цену за мир и свободу в Европе — ведется жестокая и непровоцированная захватническая война.

За это время Россия совершила сотни тысяч военных преступлений, а солдаты РФ убили уже 620 и ранили почти 2 тысячи, похитили по меньшей мере 20 тысяч украинских детей.

Расстрелы гражданских, массовые могилы, изнасилование, мародерство, задержание гражданских заложников, пытки и казни военнопленных, использование оружия неизбирательного действия, удары по густонаселенным жилым кварталам, энергетике, гражданской инфраструктуре. Российская армия совершила и продолжает совершать в Украине зверства, масштаба которых Европа не видела со времен Второй мировой войны.

МИД Украины обращает внимание, что именно эта армия будет маршировать 9 мая на Красной площади в Москве.

Эти военные больше не могут считаться освободителями Европы, они стали оккупантами и военными преступниками.

Маршировать бок о бок с ними — это разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных, а не чествовать победу на нацизмом. Россия приглашает иностранных военнослужащих к участию в параде 9 мая для того, чтобы отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию.

Украина и другой цивилизованный мир будут расценивать участие иностранных военнослужащих в этом действе как надругательство над памятью о победе над нацизмом, памятью миллионов украинцев-фронтовиков, которые освобождали нашу страну и всю Европу от нацизма восемь десятилетий назад.

Призываем все иностранные государства воздержаться от участия военнослужащих в параде в Москве 9 мая. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность по отношению к российской агрессии против Украины или последовательно занимают нейтральную позицию в международных отношениях. Участие военных таких стран в совместном параде прямо нарушит декларируемую нейтральность и будет выглядеть как поддержка государства-агрессора.

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