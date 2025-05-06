Кадыров начал умолять Путина об отставке
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Политика
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Кадыров начал умолять Путина об отставке

Кадыров хочет уйти в отставку
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Источник:  online.ua

Ставленик Кремля в оккупированной Россией Чечне Рамзан Кадыров официально подтвердил, что просил российского диктатора Владимира Путина уволить его с должности, однако тот пока не соглашается.

Главные тезисы

  • Состояние здоровья Кадырова ухудшается, что активировало сценарий возможной смены власти в Чечне.
  • Путин на последние события пока официально не отреагировал.

Кадыров хочет уйти в отставку

Российские пропагандисты попросили приспешника Путина прокомментировать слухи об его отставке.

Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я наоборот, сам прошу, чтобы меня уволили с должности.

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Глава Чечни

После такого громкого заявления российские пропагандисты направили запрос спикеру Кремля Дмитрию Пескову.

Одно из росСМИ цитирует слова Кадырова, что многие, мол, не поняли смысла его недавних слов об отставке:

Я могу попросить, но решение принимает только президент, — заявил глава Чечни недавно.

Согласно данным оппозиционных российских журналистов, состояние здоровья Кадырова заметно ухудшается — и это активировало сценарий смены власти в Чечне.

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