Кадыров начал умолять Путина об отставке

Ставленик Кремля в оккупированной Россией Чечне Рамзан Кадыров официально подтвердил, что просил российского диктатора Владимира Путина уволить его с должности, однако тот пока не соглашается.
Главные тезисы
- Состояние здоровья Кадырова ухудшается, что активировало сценарий возможной смены власти в Чечне.
- Путин на последние события пока официально не отреагировал.
Кадыров хочет уйти в отставку
Российские пропагандисты попросили приспешника Путина прокомментировать слухи об его отставке.
После такого громкого заявления российские пропагандисты направили запрос спикеру Кремля Дмитрию Пескову.
Одно из росСМИ цитирует слова Кадырова, что многие, мол, не поняли смысла его недавних слов об отставке:
Согласно данным оппозиционных российских журналистов, состояние здоровья Кадырова заметно ухудшается — и это активировало сценарий смены власти в Чечне.
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