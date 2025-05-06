Кадиров почав благати Путіна про відставку

Ставленик Кремля в окупованій Росією Чечні Рамзан Кадиров офіційно підтвердив, що просив російського диктатора Володимира Путіна звільнити його з посади, однак той поки не погоджується.

Кадиров хоче піти у відставку

Російські пропагандисти попросили поплічника Путіна прокоментувати чутки про його відставку.

Я теж чув ці чутки. Пишуть всяке різне. Я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили з посади. В іншого будуть свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають. Рамзан Кадиров Глава Чечні

Після такої гучної заяви російські пропагандисти надіслали запит речнику Кремля Дмитру Пєскову.

Одне з росЗМІ цитує слова Кадирова, що багато хто, мовляв, не зрозумів сенсу його нещодавніх слів про відставку:

Я можу попросити, але рішення ухвалює тільки президент, — заявив глава Чечні нещодавно. Поширити

Згідно з даними опозиційних російських журналістів, стан здоров'я Кадирова помітно погіршується — і це активувало сценарій зміни влади в Чечні.