Кадиров почав благати Путіна про відставку
Категорія
Політика
Дата публікації

Кадиров почав благати Путіна про відставку

Кадиров хоче піти у відставку
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Джерело:  online.ua

Ставленик Кремля в окупованій Росією Чечні Рамзан Кадиров офіційно підтвердив, що просив російського диктатора Володимира Путіна звільнити його з посади, однак той поки не погоджується.

Головні тези:

  • Стан здоров'я Кадирова погіршується, що активувало сценарій можливої зміни влади в Чечні.
  • Путін на останні події поки офіційно не відреагував.

Кадиров хоче піти у відставку

Російські пропагандисти попросили поплічника Путіна прокоментувати чутки про його відставку.

Я теж чув ці чутки. Пишуть всяке різне. Я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили з посади. В іншого будуть свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають.

Рамзан Кадиров

Рамзан Кадиров

Глава Чечні

Після такої гучної заяви російські пропагандисти надіслали запит речнику Кремля Дмитру Пєскову.

Одне з росЗМІ цитує слова Кадирова, що багато хто, мовляв, не зрозумів сенсу його нещодавніх слів про відставку:

Я можу попросити, але рішення ухвалює тільки президент, — заявив глава Чечні нещодавно.

Згідно з даними опозиційних російських журналістів, стан здоров'я Кадирова помітно погіршується — і це активувало сценарій зміни влади в Чечні.

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