Кадиров почав благати Путіна про відставку

Ставленик Кремля в окупованій Росією Чечні Рамзан Кадиров офіційно підтвердив, що просив російського диктатора Володимира Путіна звільнити його з посади, однак той поки не погоджується.
Головні тези:
- Стан здоров'я Кадирова погіршується, що активувало сценарій можливої зміни влади в Чечні.
- Путін на останні події поки офіційно не відреагував.
Кадиров хоче піти у відставку
Російські пропагандисти попросили поплічника Путіна прокоментувати чутки про його відставку.
Після такої гучної заяви російські пропагандисти надіслали запит речнику Кремля Дмитру Пєскову.
Одне з росЗМІ цитує слова Кадирова, що багато хто, мовляв, не зрозумів сенсу його нещодавніх слів про відставку:
Згідно з даними опозиційних російських журналістів, стан здоров'я Кадирова помітно погіршується — і це активувало сценарій зміни влади в Чечні.
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