Victory in Europe Day. Военные ВСУ присоединились к параду в Лондоне — видео

Украинские военные 5 мая присоединились к репетиции лондонского шествия по случаю 80-летия Дня победы.
Главные тезисы
- Украинские военные приняли участие в репетиции лондонского парада по случаю 80-летия Дня Победы в Лондоне, демонстрируя международную поддержку Украины в борьбе за свободу.
- День Победы в Европе (VE Day) отмечается в память о капитуляции нацистской Германии в 1945 году, завершении Второй мировой войны в Европе и принятии капитуляции германских войск союзниками.
Военные ВСУ приняли участие в параде в Лондоне
Когда в Минобороны Великобритании анонсировали участие украинских военных, то говорили, что это единение будет символизировать глобальную поддержку Украины и продолжение борьбы за свободу против незаконного вторжения России.
В параде, в частности, принимают участие украинские военные, которые проходили обучение в Великобритании.
🔴 Ukrainian troops join London procession to mark VE Day 80th anniversary pic.twitter.com/vkWEC7Uu0b— The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2025
Victory in Europe Day (VE Day) — День победы в Европе, который отмечают 8 мая (в США и большинстве стран Запада) в память об официальной капитуляции нацистской Германии в 1945 году и завершении Второй мировой войны в Европе. В этот день союзники официально приняли капитуляцию германских войск.
📸 Members of the Royal family chatted animatedly with the veterans who sat alongside them on the dais— The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2025
The Princess of Wales was pictured in deep conversation with Bernard Morgan, 101, who was seated to her right pic.twitter.com/ZBxhjrmwNM
Во время парада члены королевской семьи Великобритании общались с ветеранами Второй мировой войны.
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