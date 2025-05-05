Victory in Europe Day. Военные ВСУ присоединились к параду в Лондоне — видео
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Victory in Europe Day. Военные ВСУ присоединились к параду в Лондоне — видео

ВСУ
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Источник:  The Telegraph

Украинские военные 5 мая присоединились к репетиции лондонского шествия по случаю 80-летия Дня победы.

Главные тезисы

  • Украинские военные приняли участие в репетиции лондонского парада по случаю 80-летия Дня Победы в Лондоне, демонстрируя международную поддержку Украины в борьбе за свободу.
  • День Победы в Европе (VE Day) отмечается в память о капитуляции нацистской Германии в 1945 году, завершении Второй мировой войны в Европе и принятии капитуляции германских войск союзниками.

Военные ВСУ приняли участие в параде в Лондоне

Когда в Минобороны Великобритании анонсировали участие украинских военных, то говорили, что это единение будет символизировать глобальную поддержку Украины и продолжение борьбы за свободу против незаконного вторжения России.

В параде, в частности, принимают участие украинские военные, которые проходили обучение в Великобритании.

Victory in Europe Day (VE Day) — День победы в Европе, который отмечают 8 мая (в США и большинстве стран Запада) в память об официальной капитуляции нацистской Германии в 1945 году и завершении Второй мировой войны в Европе. В этот день союзники официально приняли капитуляцию германских войск.

Во время парада члены королевской семьи Великобритании общались с ветеранами Второй мировой войны.

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