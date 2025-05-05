Victory in Europe Day. Военные ВСУ присоединились к параду в Лондоне — видео

Военные ВСУ приняли участие в параде в Лондоне

Когда в Минобороны Великобритании анонсировали участие украинских военных, то говорили, что это единение будет символизировать глобальную поддержку Украины и продолжение борьбы за свободу против незаконного вторжения России.

В параде, в частности, принимают участие украинские военные, которые проходили обучение в Великобритании.

🔴 Ukrainian troops join London procession to mark VE Day 80th anniversary pic.twitter.com/vkWEC7Uu0b — The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2025

Victory in Europe Day (VE Day) — День победы в Европе, который отмечают 8 мая (в США и большинстве стран Запада) в память об официальной капитуляции нацистской Германии в 1945 году и завершении Второй мировой войны в Европе. В этот день союзники официально приняли капитуляцию германских войск.

📸 Members of the Royal family chatted animatedly with the veterans who sat alongside them on the dais



The Princess of Wales was pictured in deep conversation with Bernard Morgan, 101, who was seated to her right pic.twitter.com/ZBxhjrmwNM — The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2025

Во время парада члены королевской семьи Великобритании общались с ветеранами Второй мировой войны.