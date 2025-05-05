Victory in Europe Day. Військові ЗСУ приєдналися до параду у Лондоні — відео

Військові ЗСУ взяли участь у параді у Лондоні

Коли у Міноборони Великої Британії анонсували участь українських військових, то казали, що це єднання символізуватиме глобальну підтримку України та продовження боротьби за свободу проти неспровокованого, незаконного вторгнення Росії.

У параді, зокрема, беруть участь українські військові, які проходили навчання у Великій Британії.

🔴 Ukrainian troops join London procession to mark VE Day 80th anniversary pic.twitter.com/vkWEC7Uu0b — The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2025

Victory in Europe Day (V-E Day) — це День перемоги в Європі, який відзначають 8 травня (у США та більшості країн Заходу) на згадку про офіційну капітуляцію нацистської Німеччини у 1945 році та завершення Другої світової війни в Європі. У цей день союзники офіційно прийняли капітуляцію німецьких військ.

📸 Members of the Royal family chatted animatedly with the veterans who sat alongside them on the dais



The Princess of Wales was pictured in deep conversation with Bernard Morgan, 101, who was seated to her right pic.twitter.com/ZBxhjrmwNM — The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2025

Під час параду члени королівської родини Британії спілкувалися з ветеранами Другої світової війни.