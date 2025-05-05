Victory in Europe Day. Військові ЗСУ приєдналися до параду у Лондоні — відео
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Victory in Europe Day. Військові ЗСУ приєдналися до параду у Лондоні — відео

ЗСУ
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Джерело:  The Telegraph

Українські військові 5 травня приєдналися до репетиції лондонської ходи з нагоди 80-ї річниці Дня перемоги.

Головні тези:

  • Українські військові взяли участь у репетиції параду в Лондоні до Дня перемоги, символізуючи глобальну підтримку України у боротьбі за свободу.
  • День перемоги в Європі (V-E Day) відзначається у багатьох країнах 8 травня на згадку про капітуляцію нацистської Німеччини у 1945 році.

Військові ЗСУ взяли участь у параді у Лондоні

Коли у Міноборони Великої Британії анонсували участь українських військових, то казали, що це єднання символізуватиме глобальну підтримку України та продовження боротьби за свободу проти неспровокованого, незаконного вторгнення Росії.

У параді, зокрема, беруть участь українські військові, які проходили навчання у Великій Британії.

Victory in Europe Day (V-E Day) — це День перемоги в Європі, який відзначають 8 травня (у США та більшості країн Заходу) на згадку про офіційну капітуляцію нацистської Німеччини у 1945 році та завершення Другої світової війни в Європі. У цей день союзники офіційно прийняли капітуляцію німецьких військ.

Під час параду члени королівської родини Британії спілкувалися з ветеранами Другої світової війни.

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