День народження Трампа. У США планують провести військовий парад вартістю десятки мільйонів доларів

Детальні плани армії щодо можливого військового параду на день народження президента Дональда Трампа в червні передбачають участь понад 6600 солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, семи оркестрів та, можливо, кількох тисяч цивільних осіб.

Трамп зажадав масштабний військовий парад на день народження

Документи планування, отримані агентством AP, датовані 29 та 30 квітня та ще не були оприлюднені. Вони являють собою найновіший план армії щодо давно запланованого фестивалю 250-річчя на Національній алеї та нещодавно доданого елемента — великого військового параду, якого Трамп давно хотів.

Річниця армії якраз збігається з 79-м днем ​​народження Трампа, 14 червня.

Хоча слайди не містять жодних оцінок вартості, організація параду такого масштабу, ймовірно, коштуватиме десятки мільйонів доларів.

Витрати включатимуть переміщення військової техніки, обладнання, літаків та військ з усієї країни до Вашингтона, а також необхідність годувати та розміщувати тисячі військовослужбовців. Поширити

Високі витрати зупинили наполягання Трампа на проведенні параду під час його першого терміну після того, як він побачив парад у Франції на День взяття Бастилії у 2017 році.

Офіційного схвалення планів цьогорічного святкування поки що не було.

Згідно з планами, до 6300 військовослужбовців мали би брати участь у параді, а решта відповідала б за інші завдання та підтримку.

Значну частину обладнання довелося би доставити потягами або літаками.