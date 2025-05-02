День рождения Трампа. В США планируют провести военный парад стоимостью десятки миллионов долларов

Подробные планы армии относительно возможного военного парада на день рождения президента Дональда Трампа в июне предусматривают участие более 6600 солдат, по меньшей мере 150 транспортных средств, 50 вертолетов, семи оркестров и, возможно, несколько тысяч гражданских лиц.

Трамп потребовал масштабный военный парад на день рождения

Документы планирования, полученные агентством AP, датированы 29 и 30 апреля и не были обнародованы. Они представляют собой новейший план армии по давно запланированному фестивалю 250-летия на Национальной аллее и недавно добавленному элементу — великому военному параду, которого Трамп давно хотел.

Годовщина армии как раз совпадает с 79-м днем ​​рождения Трампа, 14 июня.

Хотя слайды не содержат никаких оценок стоимости, организация парада такого масштаба, вероятно, обойдется в десятки миллионов долларов.

Расходы будут включать в себя перемещение военной техники, оборудования, самолетов и войск со всей страны в Вашингтон, а также необходимость кормить и размещать тысячи военнослужащих. Поделиться

Высокие издержки остановили настаивание Трампа на проведении парада во время его первого срока после того, как он увидел парад во Франции в День взятия Бастилии в 2017 году.

Официального одобрения планов празднования этого года пока не было.

Согласно планам, до 6300 военнослужащих должны участвовать в параде, а остальные отвечали бы за другие задачи и поддержку.

Значительную часть оборудования пришлось бы доставить поездами или самолетами.