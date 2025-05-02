День рождения Трампа. В США планируют провести военный парад стоимостью десятки миллионов долларов

Подробные планы армии относительно возможного военного парада на день рождения президента Дональда Трампа в июне предусматривают участие более 6600 солдат, по меньшей мере 150 транспортных средств, 50 вертолетов, семи оркестров и, возможно, несколько тысяч гражданских лиц.
Главные тезисы
- Планируется организация военного парада в честь дня рождения президента Дональда Трампа в июне.
- Участие более 6600 солдат, 150 транспортных средств, вертолетов, оркестров и гражданских лиц в параде.
- Стоимость организации парада превысит десятки миллионов долларов из-за перемещения техники и содержания военнослужащих.
Трамп потребовал масштабный военный парад на день рождения
Документы планирования, полученные агентством AP, датированы 29 и 30 апреля и не были обнародованы. Они представляют собой новейший план армии по давно запланированному фестивалю 250-летия на Национальной аллее и недавно добавленному элементу — великому военному параду, которого Трамп давно хотел.
Годовщина армии как раз совпадает с 79-м днем рождения Трампа, 14 июня.
Хотя слайды не содержат никаких оценок стоимости, организация парада такого масштаба, вероятно, обойдется в десятки миллионов долларов.
Высокие издержки остановили настаивание Трампа на проведении парада во время его первого срока после того, как он увидел парад во Франции в День взятия Бастилии в 2017 году.
Официального одобрения планов празднования этого года пока не было.
Согласно планам, до 6300 военнослужащих должны участвовать в параде, а остальные отвечали бы за другие задачи и поддержку.
Значительную часть оборудования пришлось бы доставить поездами или самолетами.
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