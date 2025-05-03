У Росії лицемірно обурилися через запрошення військовослужбовців Збройних сил України на військовий парад до Дня Перемоги у Британії.
Головні тези:
- Обурення в Росії через запрошення українських військових на парад у Лондоні є лицемірством та підтвердженням важливості української ролі у перемозі над нацизмом.
- Звинувачення в підтримці нацизму та неонацистських елементів є необґрунтованим та цинічним поглядом на історію.
- Українські військові відіграли важливу роль у Другій світовій війні, допомагаючи перемогти нацизм і віддавши свої життя під час бойових дій.
Пєсков лютує через запрошення українців на військовий парад у Лондоні
Російські пропагандисти запитали речника нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, чи може Британія втратити шанс бути посередником між Україною та РФ після запрошення ЗСУ на парад, яке нібито є "підтримкою нацизму".
Пєсков відповів, що Лондон і не претендував на роль посередника, а потім — перейшов до звинувачень в підтримці "нацистів".
Зауважимо, що заяви Пєскова про "неонацистських елементів" є цинічною брехнею, адже українці відіграли важливу роль у перемозі над нацизмом. Близько 7 мільйонів воювали в лавах радянської армії, понад 250 тисяч — в арміях союзників.
Крім того, Україна була одним із головних театрів бойових дій і втратила, за різними даними, від 5 до 7 мільйонів людей.
Парад до Дня Перемоги пройде у Британії 8 травня. Окрім українських військових, участь у ньому візьмуть представники армій Австралії, Канади та Нової Зеландії, які нестимуть прапори своїх держав.
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