У Путіна лютують через запрошення військових ЗСУ на парад у Лондоні
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У Путіна лютують через запрошення військових ЗСУ на парад у Лондоні

Пєсков
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Джерело:  online.ua

У Росії лицемірно обурилися через запрошення військовослужбовців Збройних сил України на військовий парад до Дня Перемоги у Британії.

Головні тези:

  • Обурення в Росії через запрошення українських військових на парад у Лондоні є лицемірством та підтвердженням важливості української ролі у перемозі над нацизмом.
  • Звинувачення в підтримці нацизму та неонацистських елементів є необґрунтованим та цинічним поглядом на історію.
  • Українські військові відіграли важливу роль у Другій світовій війні, допомагаючи перемогти нацизм і віддавши свої життя під час бойових дій.

Пєсков лютує через запрошення українців на військовий парад у Лондоні

Російські пропагандисти запитали речника нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, чи може Британія втратити шанс бути посередником між Україною та РФ після запрошення ЗСУ на парад, яке нібито є "підтримкою нацизму".

Пєсков відповів, що Лондон і не претендував на роль посередника, а потім — перейшов до звинувачень в підтримці "нацистів".

Звичайно, запрошувати на святкування Дня перемоги послідовників неонацистських елементів і тих, хто героїзує прямо неонацистів у себе в країні, ну це, звичайно, не просто неповага, неповага до тих британців, до тих британських ветеранів, які віддали свої життя під час Другої світової війни. Це, по-російськи кажучи, блюзнірство.

Зауважимо, що заяви Пєскова про "неонацистських елементів" є цинічною брехнею, адже українці відіграли важливу роль у перемозі над нацизмом. Близько 7 мільйонів воювали в лавах радянської армії, понад 250 тисяч — в арміях союзників.

Крім того, Україна була одним із головних театрів бойових дій і втратила, за різними даними, від 5 до 7 мільйонів людей.

Парад до Дня Перемоги пройде у Британії 8 травня. Окрім українських військових, участь у ньому візьмуть представники армій Австралії, Канади та Нової Зеландії, які нестимуть прапори своїх держав.

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