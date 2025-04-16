Фіцо збирається на парад до Путіна 9 травня попри рішення ЄС

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір відвідати парад у Москві 9 травня. Він вважає, що ніхто не може вказувати йому, куди їхати.
Головні тези:
- Роберт Фіцо має намір взяти участь у параді в Москві 9 травня, не враховуючи рішення ЄС про відмову від подібних заходів у 2022 році.
- Премʼєр-міністр Словаччини вважає, що ніхто не може обмежувати його свободу вибору місця візиту, наголошуючи на важливості демократичних цінностей.
- Європейський Союз вважає участь лідерів у таких заходах у Росії неприйнятною через агресивну поведінку країни у Європі, зокрема у війні проти України.
Фіцо вперто вирішив їхати до Москви на парад
Очільник словацького уряду назвав застереження Каї Каллас стосовно поїздки у Росію погрозами.
Він також раніше казав, що "ніхто не може вказувати йому, куди їхати чи не їхати", наголосивши на необхідності для ЄС "дебатів про сутність демократії". Таку думку він пояснив тим, що йому не подобається те, "що сталося в Румунії чи Франції та що за майдан Захід влаштовує в Грузії чи Сербії".
Речниця Єврокомісії Анітта Хіппер на брифінгу 16 квітня, коментуючи заяву Фіцо, нагадала, що у 2022 році всі країни ЄС, у тому числі й Словаччина, вирішили відмовлятися від запрошень Росії на подібні заходи.
Представниця ЄК наголосила, що Росія використовує річницю завершення Другої світової війни для виправдання своєї агресивної війни проти України.
З нашого боку важливо не надавати цьому легітимності, беручи участь у таких заходах, як цей парад. І, власне, у нас також є рішення Ради з цього приводу: держави-члени, включаючи Словаччину, погодилися у 2022 році відхиляти такі запрошення.
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